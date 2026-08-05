رئيس طرابزون سبور: محمد صلاح أهم لاعب مسلم في العالم.. وضمّه رسالة لأوروبا

أكد رئيس نادي طرابزون سبور أن التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح يمثل خطوة تاريخية للنادي، مشيرًا إلى أن الصفقة لم تكن مجرد دعم فني، وإنما جزء من مشروع يهدف إلى تطوير النادي على مختلف المستويات.

وقال رئيس النادي، في تصريحات عقب إتمام الصفقة، إن محمد صلاح يعد “أهم لاعب كرة قدم مسلم في العالم”، مؤكدًا أن وجوده داخل الفريق سيكون له تأثير كبير على اللاعبين الشباب، سواء داخل الملعب أو خارجه.

وأضاف أن المفاوضات مع قائد منتخب مصر استمرت قرابة 10 أيام، وتمت في سرية تامة حتى الوصول إلى اتفاق نهائي، موضحًا أن النادي أنهى الاتفاق مع اللاعب واستكمل الجزء الأكبر من العقود قبل الإعلان الرسمي.

وأشار رئيس طرابزون سبور إلى أن الصفقة أحدثت صدى واسعًا في القارة الأوروبية، قائلًا: «أوروبا بأكملها تتحدّث الآن عن طرابزون سبور، وقد وجّهنا رسالة واضحة بأن نادينا قادر على التعاقد مع أي لاعب يُريده”.

وكان طرابزون سبور أعلن رسميًا تعاقده مع محمد صلاح، حيث من المقرّر أن يصل اللاعب إلى تركيا لاستكمال الإجراءات النهائية قبل تقديمه رسميًا لجماهير النادي، في واحدة من أبرز صفقات الانتقالات الصيفية.