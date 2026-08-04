القبض على المتهم بصفع سيدة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بصفع سيدة على وجهها بالإسكندرية .







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة باب شرق) ، وبسؤالها قررت بتضررها من قيام أحد الأشخاص بصفعها على وجهها ولواذه بالفرار .





أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عنصر جنائى – مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بتاريخ 1/ الجارى على النحو المشار إليه ، لوجود خلافات سابقة بينه وبين نجل المجنى عليها .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









