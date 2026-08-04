اكتشاف جديد وغامض على المريخ يثير تساؤلات العلماء .. ما القصة؟

أثار اكتشاف حديث على سطح كوكب المريخ اهتمام الأوساط العلمية، بعدما رصدت مركبة كيوريوسيتي التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تكوينات جيولوجية غير مألوفة تبدو في شكلها وكأنها خلايا نحل عملاقة، ما فتح الباب أمام تساؤلات جديدة حول التاريخ الجيولوجي للكوكب الأحمر والعمليات الطبيعية التي ساهمت في تشكيل سطحه.

وجاء الاكتشاف خلال مهمة استكشافية داخل فوهة "جيل"، حيث التقطت المركبة صورًا عالية الدقة أظهرت نمطًا متكررًا من الأشكال متعددة الأضلاع المتجاورة، وهو ما منح المنطقة مظهرًا هندسيًا لافتًا للنظر.

ورغم أن هذه التكوينات لا تشبه أي بنية مألوفة على المريخ، فإن العلماء يؤكدون أنها قد تكون نتاج عمليات جيولوجية معقدة حدثت قبل ملايين أو حتى مليارات السنين.

سر اكتشاف المريخ الجديد

يحاول الباحثون حاليًا تفسير كيفية تشكل هذه البنى، إذ تشير إحدى الفرضيات إلى أنها ربما نتجت عن دورات متكررة من الجفاف والتشقق في تربة كانت رطبة في الماضي.

بينما تقترح فرضيات أخرى أن النشاط البركاني أو التغيرات المناخية القديمة قد يكون لها دور في ظهور هذا النمط الفريد، وحتى الآن، لا توجد إجابة قاطعة تفسر الظاهرة، وهو ما يجعلها محورًا لاهتمام علماء الكواكب.

ولم يقتصر الاكتشاف على هذه التكوينات وحدها، إذ رصدت "كيوريوسيتي" أيضًا صخورًا داكنة متناثرة بين الأشكال متعددة الأضلاع، ولا يزال مصدرها مجهولًا.

ويعتقد فريق المهمة أنها قد تكون ناتجة عن انهيارات من مرتفعات مجاورة، أو بقايا اصطدامات نيزكية قديمة، أو حتى نيازك سقطت على سطح المريخ في أزمنة سحيقة.

هل توجد حياة على المريخ؟

يؤكد خبراء "ناسا" أن مثل هذه الاكتشافات لا تمثل دليلًا على وجود حياة على المريخ، لكنها توفر معلومات مهمة تساعد في فهم تطور بيئة الكوكب عبر العصور.

كما قد تسهم هذه الاكتشافات في تحديد أفضل المواقع التي يمكن أن تستهدفها البعثات المستقبلية بحثًا عن آثار مياه قديمة أو مؤشرات جيولوجية مرتبطة بإمكانية وجود حياة في الماضي.

ويواصل المريخ مفاجأة العلماء مع كل مهمة استكشافية جديدة، إذ تكشف البيانات التي ترسلها المركبات الجوالة عن تفاصيل غير متوقعة تعزز من أهمية مواصلة استكشاف الكوكب الأحمر، أملاً في فك المزيد من أسراره والإجابة عن الأسئلة التي لا تزال تحير المجتمع العلمي حتى اليوم.