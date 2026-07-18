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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

من الخيال العلمي إلى الواقع.. 41 ابتكارا تقرب البشرية من العيش على القمر والمريخ

الفضاء
الفضاء
أمينة الدسوقي

قبل سنوات، كان الحديث عن بناء قواعد بشرية على القمر أو إرسال بعثات مأهولة إلى المريخ يبدو أقرب إلى أفلام الخيال العلمي أما اليوم، فتتحول هذه الأحلام تدريجيا إلى مشاريع هندسية وتقنيات يجري تطويرها في المختبرات، استعدادًا لليوم الذي يغادر فيه الإنسان كوكب الأرض ليقيم في عالم آخر.

وفي أحدث خطوة على هذا الطريق الطويل، أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) اختيار 41 مشروعًا وتقنية مبتكرة من تطوير شركات أمريكية، في إطار خطة تستهدف تجهيز البنية التكنولوجية اللازمة لبعثات القمر والمريخ، ليس فقط للوصول إليهما، بل لضمان قدرة الإنسان على العيش والعمل فيهما لفترات طويلة.

الرحلة الحقيقية تبدأ بعد الهبوط

قد يبدو الهبوط على سطح القمر أو المريخ هو التحدي الأكبر، لكن الواقع مختلف تمامًا فالتحدي الحقيقي يبدأ بعد ملامسة المركبة للسطح، حين يصبح على رواد الفضاء مواجهة بيئات قاسية تخلو من مقومات الحياة التي اعتادها الإنسان على الأرض.

ولهذا، تركز المشاريع التي اختارتها "ناسا" على تطوير حلول متقدمة لأنظمة الطاقة، وتقنيات التصنيع في الفضاء، والبنية التحتية التي ستعتمد عليها القواعد البشرية المستقبلية، بما يقلل الحاجة إلى الإمدادات القادمة من الأرض ويمنح المستكشفين قدرة أكبر على الاعتماد على أنفسهم.

العدو الخفي غبار القمر

من بين أخطر التحديات التي تواجه أي مهمة قمرية، يبرز عدو لا يُرى بسهولة، لكنه قادر على إرباك أكثر الأنظمة تطورا غبار القمر.

فعلى عكس الغبار الموجود على الأرض، يتميز الغبار القمري بحبيباته الحادة والدقيقة، التي تلتصق بالبدلات الفضائية والمعدات بسهولة، وقد تتسبب مع مرور الوقت في تآكل الأجهزة وتعطلها.

ولهذا، تعمل عدة شركات ضمن المشروعات المختارة على ابتكار تقنيات تحمي المركبات والمعدات من تأثير هذا الغبار، بما يضمن استمرار عملها بكفاءة خلال المهام طويلة الأمد، ويمهد الطريق لإنشاء وجود بشري مستدام على سطح القمر.

القمر محطة العبور نحو المريخ

لا تنظر "ناسا" إلى القمر باعتباره الهدف النهائي، بل تعتبره أول محطة في رحلة أطول نحو الكوكب الأحمر.

وتندرج هذه الجهود ضمن برنامج "أرتميس"، الذي يسعى إلى إعادة الإنسان إلى سطح القمر، وتحويله إلى ساحة اختبار حقيقية لتجربة تقنيات السكن، وإنتاج الطاقة، والحماية من الإشعاعات، وإدارة الموارد، قبل خوض التحدي الأكبر المتمثل في إرسال بعثات مأهولة إلى المريخ.

ويعتقد العلماء أن قرب القمر من الأرض يمنحهم فرصة مثالية لاختبار هذه الأنظمة ومعالجة أي مشكلات قد تظهر، قبل تنفيذ رحلات تستغرق أشهرًا طويلة إلى الكوكب الأحمر.

تحالف بين الحكومة والقطاع الخاص

تعتمد "ناسا" في هذه المرحلة على نموذج جديد يقوم على الشراكة مع الشركات الأمريكية، حيث توفر الوكالة خبراتها العلمية ومنشآتها البحثية، بينما تتولى الشركات تحويل الأفكار الواعدة إلى تقنيات قابلة للتطبيق في المهمات الفضائية المستقبلية.

ويُنظر إلى هذا التعاون باعتباره أحد أهم المحركات التي تسرع وتيرة الابتكار، وتختصر سنوات من التطوير، في سباق عالمي يتجاوز مجرد استكشاف الفضاء إلى بناء اقتصاد فضائي متكامل.

خطوة جديدة نحو مستقبل خارج الأرض

ورغم أن إنشاء مستعمرات بشرية على القمر أو المريخ لا يزال يحتاج إلى سنوات وربما عقود، فإن الخطوات التي تُتخذ اليوم ترسم ملامح هذا المستقبل.

فكل تقنية جديدة في مجالات الطاقة، ودعم الحياة، والروبوتات، والبناء الفضائي، تمثل قطعة إضافية في مشروع كبير قد يغير تاريخ البشرية، وينقل الإنسان من كونه كائنا يعيش على كوكب واحد، إلى مستكشف قادر على بناء حياة جديدة خارج حدود الأرض.

وبينما تتسارع الابتكارات عامًا بعد آخر، يبدو أن السؤال لم يعد هل سيعيش الإنسان خارج الأرض؟ بل أصبح متى سيصبح ذلك واقعا؟

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