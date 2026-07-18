“المدام معاك؟”.. أحمد سعد يحرج حسام حسن بمزحة على المسرح

شهدت احدى حفلات الفنان أحمد سعد، لحظة طريفة جمعته بالمدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، بعدما دخل الثنائي في وصلة من المزاح أمام الحضور، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقال أحمد سعد ممازحًا حسام حسن: “عايزين نعرف بس المدام معاك ولا إيه علشان أنا بقيت من المتابعين” ليرد العميد: معايا، ويوجه لها أحمد سعد رسالة اثناء الحفل: “منورة الدنيا يا حبيبة قلبي.. كنا بنعرف النتيجة قبل الأجوان ما تيجي”.

وكان قد مازح الفنان أحمد سعد الجمهور خلال الحفل الذى أقيم فى الساحل الشمالى لاستقبال بعثة منتخب مصر، احتفالًا بالإنجاز التاريخى الذى حققه الفراعنة بالتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم لأول مرة فى تاريخ المنتخب.

وخلال الحفل، طالب أحمد سعد الجمهور بالتفاعل، قائلا: «أنا عاوز ناس لذيذة.. مش هينفع ده معايا.. فى إيه الناس دى مبتهيصش ليه؟ مركزهم حساس ولا إيه؟»

وجاء الحفل احتفاء بالإنجاز التاريخى الذى حققه منتخب مصر بعد وصوله إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم لأول مرة فى تاريخه، حيث شهد حضور عدد كبير من الجماهير التى حرصت على استقبال اللاعبين والجهاز الفنى والاحتفال بما حققه الفراعنة فى البطولة.

وقدم أحمد سعد خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه، وسط تفاعل كبير من الجمهور، الذى شاركه الغناء فى أجواء احتفالية امتزجت بمشاعر الفخر بما قدمه منتخب مصر فى مشواره بالمونديال.