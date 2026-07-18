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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور

منى زكي
منى زكي
سارة عبد الله

شاركت الفنانة منى زكي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت منى زكي بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور لها من عطلتها الصيفية، واعتمدت على جمالها الطبيعي دون وضع ميك اب.

تفاصيل مسلسل طالع نازل لـ منى زكي 

ويحسم صناع مسلسل "طالع نازل"، كافة التفاصيل الخاصة بالمسلسل وكافة ترشيحات أبطال العمل، بعد اختيار الفنانة منى زكي والفنان شريف سلامة لبطولة المسلسل، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق، وتقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية الشهيرة خارج الماراثون الرمضاني 2024.

الفنانة منى زكي

مسلسل "طالع نازل" من تأليف إنجي القاسم وسما عبد الخالق، ويعد العمل التعاون الثالث بين الفنانة منى زكي والمخرج هاني خليفة بعد فيلم "سهر الليالي" الذي تم عرضه عام 2002، وفيلم "القاهرة مكة" الذي لم يحدد موعد عرضه حتى الآن، وهو من بطولة محمد ممدوح، محمد فراج، شيرين رضا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وكانت أخر مشاركات الفنانة منى زكي الدرامية في مسلسل "تحت الوصاية"، من إخراج محمد شاكر خضير، والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، على الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

منى زكي انستجرام الفنانة منى زكي

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