هل تشغيل القرآن دون الاستماع له يحضر الجن ويسكنه في البيت؟

لاشك أن من الأهمية الوقوف على حقيقة هل تشغيل القرآن دون الاستماع له يحضر الجن ويسكنه بالبيت؟ ، خاصة وأنها عادة الكثير من الناس، حيث يتبركون بالقرآن في البيت سواء كانوا حضورًا أو حتى كانوا خارج المنزل، وحيث إن المسألة تتعلق بأحد المخلوقات المخيفة - الجن والعفاريت والشياطين - من هنا ينبغي معرفة حقيقة هل تشغيل القران دون الاستماع له يحضر الجن ويسكنه بالبيت ؟.

هل تشغيل القرآن دون الاستماع له يحضر الجن إلى البيت

ورد عن مسألة هل تشغيل القران دون الاستماع له يحضر الجن ويسكنه بالبيت ؟، أن تشغيل القرآن الكريم في المنزل دون الانتباه إليه يجلب الجن هو أمر غير صحيح ولا أساس له من الصحة، فهذا الاعتقاد خاطئ ويدخل في باب الخرافات، القرآن الكريم هو كلام الله تعالى وهو نور وشفاء للقلوب.

ويجوز للإنسان بصفة عامة تشغيل إذاعة القرآن الكريم أو أي من وسائل سماع القرآن في المنزل كنوع من التبرك بالقرآن حتى وإذا كان الشخص غير منصت له، ويكون فيه تحصين للمنزل بتشغيل سورة البقرة التي تطرد الشياطين من البيت.

وأكد الدكتور فتحي عثمان الفقي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في إجابته عن سؤال : هل تشغيل القرآن دون الاستماع له يحضر الجن للبيت حيث سمعت أن تشغيل القرآن في البيت وتركه يجذب الجن المسلم ويسكنه البيت، فما الذي يمنعه من الحضور وأن أقوم بتشغيل القرآن أو أقرأه وأنا في المنزل ويجعله يحضر حال غيابي، علماً بأنني كنت أشعر بالطمأنينة وأنا تاركة صوت القرآن أثناء غيابي ما أثر في سلباً وأن أسمع هذا الأمر؟، أن أمور الحلال والحرام لا تبنى على سمعت فلاناً أو رأيت فلاناً .

وتابع: بل ينبغي أن تكون المسألة مبنية على دليل شرعي لما يقال ويرد على مسامعنا قبل التسليم به وبصحته ومناقشته مع أهل العلم، وقال:" ننبه كثيراً ونحذر من تكرار كلمة سمعت أي إنسان يفتيك أو يحدثك عليه أن يظهر دليله الشرعي، الذي سمعناه أي بيت تقرأ فيه سورة البقرة لا تقربه البطلة أي السحرة، وبذلك نكون قد أمنا البيت ببركة هذه السورة، وعلينا قرأتها بنفسي أو وزوجي أولادي أو كاسيت".

وأشار إلى أن تشغيل القرآن والاستماع له والإنصات من الأمور التي نبهنا إليها الشرع الحنيف حيث يقول تعالى:" وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ "، مضيفًا: أما وإن وضعته في البيت أو قمت بتشغيله كتبرك أو صيانة أو حفظ للبيت فلا بأس.

وبين أن ما يشاع من جلب الجن المسلم وطرده الكافر أمور ينبغي فيها التثبت ولا نرددها هكذا، لافتاً إلى أن تشغيل القرآن في المنزل الملائكة تسمعه وبه صيانة البيت، المهم ألا تكون نيتنا الانصراف عن القرآن بقدر ما هو التبرك به.

تشغيل القرآن دون الاستماع إليه

أجاب الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، عن سؤال : هل يجوز تشغيل القرآن دون الاستماع إليه ؟.. فالبعض يترك إذاعة القرآن الكريم تعمل حتى ولو لم يستمع لها أحد فهل يصح هذا؟"، قائلاً: يجوز للإنسان بصفة عامة تشغيل إذاعة القرآن الكريم أو أي من وسائل سماع القرآن أثناء القراءة أو النوم أو عمله كنوع من التبرك بالقرآن حتى وإذا كان الشخص غير منصت له.

ولفت " جمعة" إلى أنه لو ترك الإنسان القرآن يتلى ونام فلا حرج في ذلك، إلا أنَّه ينبغي على المسلم الحرص على الإنصات عند تلاوة القرآن وعدم الانصراف عنه إلا لشغل أو حاجة؛ فهذا من تعظيم القرآن وتوقيره واحترامه.

وأردف: "أما ما يتعلق بترك إذاعة القرآن الكريم تعمل وأنت في البيت أو خارجه، مستيقظًا أو نائمًا، فلا بأس بذلك على ألا يكون حول القرآن الكريم المتلو ما يشوّش عليه، أو يكون حولَه صَخَبٌ ولغَطٌ وخوضٌ في الكلام، أو يكون في مكانٍ غير لائق، فالأولى إغلاق الإذاعة في مثل هذه الحال، فهذا من تعظيم القرآن وتوقيره المأمور به والمندوب إليه.

حكم تشغيل القرآن دون الإنصات إليه

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للإنسان بصفة عامة تشغيل إذاعة القرآن الكريم أو أي من وسائل سماع القرآن في المنزل كنوع من التبرك بالقرآن حتى وإذا كان الشخص غير منصت له، ويكون فيه تحصين للمنزل بتشغيل سورة البقرة التي تطرد الشياطين من البيت.

وأفاد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنه يجوز للإنسان بصفة عامة تشغيل إذاعة القرآن الكريم أو أي من وسائل سماع القرآن أثناء القراءة أو النوم أو عمله كنوع من التبرك بالقرآن حتى وإذا كان الشخص غير منصت له.

وأضاف "الورداني" في إجابته عن سؤال «أترك الموبايل "شغال" على سورة البقرة أثناء نومي فهل آخذ أجرا بذلك؟»، أنه لو ترك الإنسان القرآن يتلو ونام فلا حرج فى ذلك، إلا أنَّه ينبغي على المسلم الحرص على الإنصات عند تلاوة القرآن وعدم الانصراف عنه إلا لشغل أو حاجة؛ فهذا من تعظيم القرآن وتوقيره واحترامه.

ونبه إلى أن ما يتعلق بترك إذاعة القرآن الكريم تعمل وأنت في البيت أو خارجه، مستيقظًا أو نائمًا، فلا بأس بذلك على ألا يكون حول القرآن الكريم المتلو ما يشوّش عليه، أو يكون حولَه صَخَبٌ ولغَطٌ وخوضٌ في الكلام، أو يكون في مكانٍ غير لائق، فالأولى إغلاق الإذاعة في مثل هذه الحال ؛ فهذا من تعظيم القرآن وتوقيره المأمور به والمندوب إليه.

حكم تشغيل القرآن أثناء النوم

قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن تشغيل القرآن الكريم من خلال الراديو أو أي جهاز، أثناء القيام بأعمال أخرى، ليس حرامًا شرعًا، مضيفًا أن الحرام يكون بتعمد الإنسان اللهو أو عدم الاستماع إليه أثناء تشغيله.

وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: ما حكم تشغيل القرآن أثناء النوم؟ أن المسلم مهما بلغ تقصيره في الطاعات؛ فإن من المعهود عليه أنه لا يسمح بأن يهان المصحف أو النبي -صلى الله عليه وسلم- أو أي شيء من المقدسات.

واجب المسلم نحو القرآن الكريم

-على المسلم أن يجعل للقرآن الكريم نصيبًا مهمّا في برنامج حياته اليومي، فلا يكاد يمضي يومه دون قراءة ولو بضع صفحات منه.

-تدبُّر معانيه، فكثيرًا ما تعترض قارئ القرآن معانٍ ولطائف، فيحتاج إلى معرفة معانيها وتتبع مراميها، واقتناء كتاب أو أكثر للتفسير مفيد في هذه الناحية.

-حفظ ما يستطيع من سوره وآياته، وإحيائه الليل بما يحفظ من كتاب الله، فينتظم عهد المسلم بالقرآن الكريم، حفظًا وتدبرًا في النَّهار، و أن يقوم في الليل بما حفظ.

-الوقوف عند أحكامه، فأحكام القرآن واجبة التنفيذ، كآيات المواريث، وآيات العقيدة والأخلاق، وفيما يتعلَّق بعقيدة الولاء والبراء.

-تعلُّم تلاوته، وتعليمه لغيره إن أمكن، وأن يبدأ بأهل بيته في ذلك؛ فهو أولى.