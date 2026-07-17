برلمانية: العدادات الكودية تحتاج خطة واضحة لإنهاء الأزمة

أكدت النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب، أن ملف العدادات الكودية لا يزال من أبرز الملفات التي تمس حياة ملايين المواطنين، مشيرة إلى أن الأزمة لم تشهد الحلول المطلوبة حتى الآن، رغم مرور فترات طويلة على طرحها.

العدادات الكودية

وقالت إن مجلس النواب كان من المقرر أن يناقش الملف بصورة موسعة قبل 30 يونيو الماضي، إلا أن ذلك لم يحدث، وهو ما يستوجب سرعة إعادة إدراجه على أجندة المجلس خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن تصريحات وزير الكهرباء بشأن تقنين أوضاع مليون عداد لا تعكس حجم الأزمة الحقيقي، مؤكدة أن ملايين المواطنين ما زالوا ينتظرون حلولًا جذرية تنهي معاناتهم.

خطة لإنهاء أزمة العدادات الكودية

وطالبت الحكومة بوضع خطة تنفيذية واضحة تتضمن جدولًا زمنيًا محددًا لإنهاء الملف، مع إعلان مراحل التنفيذ بشفافية أمام المواطنين.

وشددت على أن حسم أزمة العدادات الكودية يمثل ضرورة لتحقيق العدالة وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بصورة قانونية ومنظمة.