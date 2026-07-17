يتزايد اهتمام المواطنين بالتعرف على إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، في ظل توجيهات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بسرعة الانتهاء من فحص وإنجاز جميع الطلبات المقدمة، تمهيدا لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية مسجلة باسم المشترك، على أن يغلق هذا الملف بالكامل قبل نهاية الأسبوع المقبل.

تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.. وزارة الكهرباء تسرع إنهاء الإجراءات قبل نهاية الأسبوع المقبل

وتواصل شركات توزيع الكهرباء تنفيذ خطة تقنين أوضاع المشتركين، من خلال استكمال إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة منظومة توزيع الكهرباء.

500 ألف عداد كودي تحول إلى عدادات قانونية

ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، نجحت فروع الشبكات والإيرادات التابعة لشركات توزيع الكهرباء التسع في مختلف المحافظات في تحويل نحو 500 ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية تعمل بنظام الشرائح، وذلك في إطار خطة الدولة لتقنين أوضاع المشتركين.

إنهاء إجراءات التحويل في اليوم نفسه

ودعت الشركة القابضة لكهرباء مصر المواطنين الذين استكملوا إجراءات التصالح إلى سرعة إنهاء إجراءات تحويل العدادات، من خلال استخراج نموذج (8) وشهادة المرافق، ثم التوجه إلى فروع الشبكات والإيرادات التابعة لشركات توزيع الكهرباء، حيث يتم استكمال إجراءات التحويل من العداد الكودي إلى العداد القانوني بنظام الشرائح في اليوم نفسه، عقب استيفاء المستندات المطلوبة.

وأكدت الشركة حرصها على تيسير إجراءات التحويل وإزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين، مع تخصيص قنوات اتصال لتلقي الشكاوى والاستفسارات والعمل على حلها بشكل فوري.

وسائل التواصل لتلقي الشكاوى

وأوضحت وزارة الكهرباء أن الخط الساخن (121) يعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين من جميع المحافظات، سواء عبر الهاتف الأرضي أو المحمول.

كما خصصت الوزارة أرقام "واتس آب" لتلقي الشكاوى المتعلقة بانقطاع التيار الكهربائي أو ارتفاع قيمة الفواتير، وهي:

شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء: 01283388888

جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء: 01278117626

شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء: 01097217682

مصر العليا لتوزيع الكهرباء: 01002822513

القناة لتوزيع الكهرباء: 01270003430

جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء: 01207774849

تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.. وزارة الكهرباء تسرع إنهاء الإجراءات قبل نهاية الأسبوع المقبل

وأتاحت الوزارة أيضا وسائل أخرى لتلقي ومتابعة الشكاوى، من بينها:

رقم شكاوى الكهرباء: 527935

رقم شكاوى أعطال الكهرباء: 2835989

كما يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى ومتابعتها إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يسهم في تسريع الاستجابة وتحسين مستوى الخدمات.

خطة لإنهاء نظام الممارسة تدريجيا

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وزارة الكهرباء لإنهاء العمل بنظام الممارسة التقديري بشكل تدريجي، والتوسع في استخدام العدادات الكودية لاحتساب الاستهلاك الفعلي، مع استمرار تطبيق غرامة تأخير بنسبة 7% على غير الملتزمين بسداد المقايسات أو الفواتير المستحقة.

كيفية احتساب الاستهلاك بالعداد الكودي

تعتمد محاسبة العداد الكودي على تعريفة موحدة تبلغ 274 قرشا لكل كيلووات/ساعة، دون تطبيق نظام الشرائح على العقارات غير المقننة.

فعلى سبيل المثال، إذا بلغ الاستهلاك الشهري 400 كيلووات/ساعة، فإن قيمة الاستهلاك تصل إلى 1096 جنيها وفقا للتعريفة الموحدة، بينما قد ترتفع تكلفة نظام الممارسة في حال التأخر في السداد نتيجة إضافة غرامة التأخير البالغة 7%.

تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.. وزارة الكهرباء تسرع إنهاء الإجراءات قبل نهاية الأسبوع المقبل

شروط التقديم على العداد الكودي

وتواصل وزارة الكهرباء استقبال طلبات تركيب العدادات الكودية مسبقة الدفع إلكترونيا لحين الانتهاء من إجراءات تقنين أوضاع العقارات، ويشترط تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وعقد الملكية أو الإيجار، وإيصال آخر ممارسة، بالإضافة إلى صورة حديثة لواجهة العقار.

وتحدد قيمة المقايسة وفقا لمساحة المبنى وطبيعة النشاط، سواء كان سكنيا أو تجاريا، مع إتاحة سداد الرسوم بنظام التقسيط.

وأكدت الوزارة أن العداد الكودي لا يعد سندا لإثبات ملكية العقار، وإنما يستخدم كإجراء فني لتنظيم استهلاك الكهرباء والحد من مخالفات الممارسة وسرقات التيار، على أن يتم تحويله إلى عداد قانوني باسم المشترك فور استكمال مستندات التصالح المطلوبة.