قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسامة الدليل: الحرب على الدولة المصرية مستمرة ومحاولات استهدافها تعتمد على التمويل السياسي
بعد التقارير الإسرائيلية.. قطر: لم ولن نشارك في عمل عسكري ضد إيران
الوكالة الذرية تكشف الحساب النووي للعالم.. غموض حول اليورانيوم الإيراني وكوريا الشمالية خارج الرقابة
السر في السوار الأحمر.. لماذا يرتدي ميسي سوار العقد السبع وما هي علاقته بـ"اليهود"؟
بالدموع.. شريف إكرامي يعلن اعتزاله كرة القدم برسالة وداع
قبل انتهاء التعاملات المسائية.. سعر العملات العربية الريال السعودي والدرهم الإماراتي الآن
والدة مصطفى زيكو: وقفت في سوق الملابس 12 ساعة يوميًا وربيت أولادي بعد وفاة زوجي حتى حققوا أحلامهم
بتطلعات كبيرة.. سيراميكا كليوباترا يستعد للموسم الجديد
البيت الأبيض يكشف مفاجأة: مضيق هرمز مفتوح وإيران ترغب في التفاوض معنا
رئيس المخابرات العامة يبحث مع وكيل وزارة الدفاع الليبية سبل الحفاظ على حالة الاستقرار في ليبيا
بتوجيهات الرئيس السيسي| صرف 3000 جنيه بالبطاقة بدءًا من اليوم لهؤلاء
سفير مصر في بلجيكا: مبادرة طريق غزة تحظى بدعم واسع من الدول الأوروبية ومؤسسات التمويل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

عداد كهرباء 2026.. فرق المحاسبة بين الكودي والقانوني في الفاتورة

الفرق بين العداد الكودي والقانوني
الفرق بين العداد الكودي والقانوني
خالد يوسف

تحت مظلة التحديثات المستمرة لقطاع الطاقة في مصر، يشغل نظام المحاسبة وفروق التكلفة بال الكثير من المشتركين. ويبرز التساؤل الدائم حول الفروق الجوهرية بين العداد "القانوني" والعداد "الكودي"؛ حيث لا يقتصر الاختلاف بينهما على الوضع القانوني والترخيص فحسب، بل يمتد ليشمل آليات احتساب قيمة الاستهلاك، ونظام الشرائح المدعمة مقابل سعر التكلفة الموحدة، لذا نوضح لك الفروق التنظيمية والمالية بالتفصيل، حول العداد الكودي والقانوني والآثار القانونية لتركيب كل نوع وكيفية حساب الاستهلاك فيهما.

العداد القانوني للعقارات المرخصة

يركب العداد القانوني في العقارات المرخصة والمستوفية لاشتراطات البناء، ويتم التعاقد عليه بعقد رسمي بين مالك الوحدة وشركة توزيع الكهرباء، بما يضمن للمشترك وضعًا قانونيًا كاملا.

ويُعد إيصال الكهرباء الصادر عن العداد القانوني مستندا رسميا يمكن استخدامه في العديد من المعاملات الحكومية، مثل استخراج بطاقة الرقم القومي، وإلحاق الأبناء بالمدارس، وتوثيق عقود الإيجار.

ويخضع هذا النوع من العدادات لنظام شرائح استهلاك الكهرباء، ما يمنح المشترك فرصة خفض قيمة الفاتورة عند ترشيد الاستهلاك، كما يتم تركيبه وفق الرسوم المقررة دون فرض أعباء أو غرامات إضافية.

العداد الكودي للعقارات المخالفة

أما العداد الكودي، فهو عداد مسبق الدفع يُخصص للعقارات المخالفة أو غير المرخصة بشكل مؤقت، ضمن خطة وزارة الكهرباء للقضاء على سرقات التيار الكهربائي وإنهاء العمل بنظام «الممارسة»، مع احتساب قيمة الاستهلاك الفعلي للمشترك.

ولا يمنح العداد الكودي أي وضع قانوني للعقار، كما لا يُعد دليلا على الملكية أو الإقامة، ولا يترتب على تركيبه وقف قرارات الإزالة أو إعفاء العقار من استكمال إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، إذ يتم التعاقد عليه برقم كودي وليس باسم مالك الوحدة.

الفرق في المحاسبة بين العدادين

تختلف آلية المحاسبة بين العدادين، إذ تُحسب قيمة استهلاك العدادات الكودية الجديدة وفق سعر تكلفة موحد، وهو ما يؤدي في كثير من الحالات إلى ارتفاع قيمة الفاتورة مقارنة بالعداد القانوني، الذي يستفيد من نظام شرائح الاستهلاك.

وقد يظهر هذا الفارق بوضوح حتى مع تقارب معدلات الاستهلاك بين المشتركين.

كيفية التحويل إلى العداد القانوني

يمكن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بعد الانتهاء من إجراءات التصالح وتقنين وضع العقار، بالحصول على شهادة تثبت تقنين الوضع، ثم تقديم طلب تحويل عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

ويتم تعديل بيانات العداد وربطه باسم المشترك، مع تطبيق نظام شرائح الاستهلاك اعتبارًا من الشهر التالي لاعتماد الطلب.

العداد الكودي يحمي من محاضر سرقة التيار

ويمنح تركيب العداد الكودي المشترك حماية من التعرض لمحاضر سرقة التيار الكهربائي والعقوبات المترتبة عليها، إلا أنه لا يغير الوضع القانوني للعقار.

وتنصح وزارة الكهرباء المواطنين بالتأكد من نوع العداد قبل شراء أي وحدة سكنية، لأن وجود عداد كودي يعني أن العقار لا يزال بحاجة إلى استكمال إجراءات التقنين للحصول على وضعه القانوني الكامل.

عداد كهرباء 2026 العداد القانوني العداد الكودي آليات احتساب قيمة الاستهلاك نظام الشرائح المدعمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بتوجيهات الرئيس السيسي| صرف 3000 جنيه بالبطاقة بدءًا من اليوم لهؤلاء

وزير التربية والتعليم

التعليم للمعلمين : ترقبوا خبراً ساراً طال انتظاره

سعر الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه.. تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

وزير التربية والتعليم

عقود ثابتة لمعلمي الحصة وتعديل الأساسي على 2026 | أمنيات المدرسين بشأن "خبر التعليم السار"

تحذير عاجل لأصحاب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.. ابتعد عن كروت الشحن هذه

تحذير عاجل لأصحاب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.. ابتعد عن كروت الشحن هذه

امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026

نموذج إجابة امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

المولد النبوي الشريف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف.. والإجازات المتبقية حتى نهاية 2026

الأهلي

أحمد حسن يعلن خبرًا سارًا لجماهير الأهلي بشأن لاعبين من المغرب

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

نقابة الفنانين التشكيليين تحتفل بيوبيلها الذهبي بمعرض فني يوثق 50 عامًا من الإبداع

محافظ المنيا مع الاهالي

بعد 20 عاما من المعاناة.. محافظ المنيا ينهي أزمة الصرف الصحي بمساكن السلخانة بسمالوط

اجتماع الهوية البصرية بقنا

محافظة قنا تناقش آليات تطبيق دليل الهوية البصرية والطابع العمراني

بالصور

هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

هل تؤثر الرطوبة المرتفعة على مرضى القلب والضغط؟ أحدث التوصيات الطبية

كيف تؤثر الحرارة على القلب وضغط الدم؟
كيف تؤثر الحرارة على القلب وضغط الدم؟
كيف تؤثر الحرارة على القلب وضغط الدم؟

علامات الجفاف التي تستوجب مراجعة الطبيب

اعراض الجفاف في الصيف
اعراض الجفاف في الصيف
اعراض الجفاف في الصيف

منتهية الصلاحية.. ضبط مخزن غير مرخص للأدوية يضم كميات مجهولة المصدر بقنا

حملة تموينية بقنا
حملة تموينية بقنا
حملة تموينية بقنا

فيديو

حسين الجسمي

السهل الممتنع يعود .. واللذاذة عنوان صيف 2026

صورة من الزيارة

توقيع اتفاقيات.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته إلى تركيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد