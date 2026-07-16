عداد كهرباء 2026.. فرق المحاسبة بين الكودي والقانوني في الفاتورة

تحت مظلة التحديثات المستمرة لقطاع الطاقة في مصر، يشغل نظام المحاسبة وفروق التكلفة بال الكثير من المشتركين. ويبرز التساؤل الدائم حول الفروق الجوهرية بين العداد "القانوني" والعداد "الكودي"؛ حيث لا يقتصر الاختلاف بينهما على الوضع القانوني والترخيص فحسب، بل يمتد ليشمل آليات احتساب قيمة الاستهلاك، ونظام الشرائح المدعمة مقابل سعر التكلفة الموحدة، لذا نوضح لك الفروق التنظيمية والمالية بالتفصيل، حول العداد الكودي والقانوني والآثار القانونية لتركيب كل نوع وكيفية حساب الاستهلاك فيهما.

العداد القانوني للعقارات المرخصة

يركب العداد القانوني في العقارات المرخصة والمستوفية لاشتراطات البناء، ويتم التعاقد عليه بعقد رسمي بين مالك الوحدة وشركة توزيع الكهرباء، بما يضمن للمشترك وضعًا قانونيًا كاملا.

ويُعد إيصال الكهرباء الصادر عن العداد القانوني مستندا رسميا يمكن استخدامه في العديد من المعاملات الحكومية، مثل استخراج بطاقة الرقم القومي، وإلحاق الأبناء بالمدارس، وتوثيق عقود الإيجار.

ويخضع هذا النوع من العدادات لنظام شرائح استهلاك الكهرباء، ما يمنح المشترك فرصة خفض قيمة الفاتورة عند ترشيد الاستهلاك، كما يتم تركيبه وفق الرسوم المقررة دون فرض أعباء أو غرامات إضافية.

العداد الكودي للعقارات المخالفة

أما العداد الكودي، فهو عداد مسبق الدفع يُخصص للعقارات المخالفة أو غير المرخصة بشكل مؤقت، ضمن خطة وزارة الكهرباء للقضاء على سرقات التيار الكهربائي وإنهاء العمل بنظام «الممارسة»، مع احتساب قيمة الاستهلاك الفعلي للمشترك.

ولا يمنح العداد الكودي أي وضع قانوني للعقار، كما لا يُعد دليلا على الملكية أو الإقامة، ولا يترتب على تركيبه وقف قرارات الإزالة أو إعفاء العقار من استكمال إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، إذ يتم التعاقد عليه برقم كودي وليس باسم مالك الوحدة.

الفرق في المحاسبة بين العدادين

تختلف آلية المحاسبة بين العدادين، إذ تُحسب قيمة استهلاك العدادات الكودية الجديدة وفق سعر تكلفة موحد، وهو ما يؤدي في كثير من الحالات إلى ارتفاع قيمة الفاتورة مقارنة بالعداد القانوني، الذي يستفيد من نظام شرائح الاستهلاك.

وقد يظهر هذا الفارق بوضوح حتى مع تقارب معدلات الاستهلاك بين المشتركين.

كيفية التحويل إلى العداد القانوني

يمكن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بعد الانتهاء من إجراءات التصالح وتقنين وضع العقار، بالحصول على شهادة تثبت تقنين الوضع، ثم تقديم طلب تحويل عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

ويتم تعديل بيانات العداد وربطه باسم المشترك، مع تطبيق نظام شرائح الاستهلاك اعتبارًا من الشهر التالي لاعتماد الطلب.

العداد الكودي يحمي من محاضر سرقة التيار

ويمنح تركيب العداد الكودي المشترك حماية من التعرض لمحاضر سرقة التيار الكهربائي والعقوبات المترتبة عليها، إلا أنه لا يغير الوضع القانوني للعقار.

وتنصح وزارة الكهرباء المواطنين بالتأكد من نوع العداد قبل شراء أي وحدة سكنية، لأن وجود عداد كودي يعني أن العقار لا يزال بحاجة إلى استكمال إجراءات التقنين للحصول على وضعه القانوني الكامل.