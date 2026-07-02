قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكيميا والجغرافيا | تحرير 10محاضر غش لطلاب الثانوية العامة في قنا
اتهامات جديدة تلاحق ترامب بعد تحقيق 2.2 مليار دولار له وعائلته
5 قضايا متبقية للزمالك للحصول على الرخصة الأفريقية | تفاصيل
وفاة مأمور مركز شرطة إدفو في حادث سير
الرئيس الجزائري: تجاوزنا مرحلة المساس بأصوات الشعب والناخبين وسيطبق القانون بكل صرامة
التعليم تنفي تشكيل لجنة لإعادة النظر في امتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب
إغماءات بالجملة وطرق غش جديدة | ماذا حدث في امتحاني الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة بالمحافظات؟
تردّد القنوات المجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر وأستراليا في كأس العالم 2026
من النماذج الاسترشادية|أول رد من التعليم على شكاوى صعوبة امتحان كيمياء الثانوية العامة
الصحة: إحالة إدارة مستشفى المنصورة التخصصي والطبيبة المتغيبة للتحقيق
في ذكرى مرور ألف يوم على أحداث 7 أكتوبر.. احتجاجات ضد حكومة الاحتلال في إسرائيل
وزير الصناعة يدعم توسعات الصناعات الاستهلاكية لزيادة الصادرات ورفع المكون المحلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تحويل العداد الكودي إلى قانوني.. توجيه عاجل من الكهرباء لشركات التوزيع

تحويل العداد الكودي إلى قانوني.. توجيه عاجل من الكهرباء لشركات التوزيع
تحويل العداد الكودي إلى قانوني.. توجيه عاجل من الكهرباء لشركات التوزيع
إسراء عبدالمطلب

شهد ملف تحويل العداد الكودي إلى قانوني اهتمامًا متزايدًا من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع ارتفاع فواتير الكهرباء وسعي أصحاب العدادات الكودية إلى تقنين أوضاعهم والاستفادة من الخدمة بصورة قانونية. 

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إجراءات جديدة لتسهيل عملية التحويل، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتسريع تقنين أوضاع المباني وتخفيف الأعباء الإدارية عن المواطنين.

وأكدت الوزارة أنها بدأت تنفيذ خطة موسعة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية دون انتظار انتهاء جميع إجراءات التصالح، بمجرد استيفاء المستندات المطلوبة، في خطوة تستهدف تسريع تقديم الخدمة للمواطنين.

العداد الكودي

الكهرباء: تحويل العدادات فور استيفاء المستندات

قال منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة بدأت تنفيذ خطة لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية وفقًا لأحكام قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، دون اشتراط الانتهاء من إجراءات التصالح بالكامل.

وأوضح أن العداد الكودي يُستخدم لتوصيل التيار الكهربائي للمباني المخالفة بمختلف أنواعها، سواء كانت وحدات سكنية أو مزارع أو ورشًا أو مصانع أو قاعات أفراح، بهدف تنظيم حصولها على الكهرباء بشكل رسمي لحين تقنين أوضاعها.

وأضاف أن وزارة الكهرباء أصدرت تعليمات لجميع شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بسرعة إنهاء إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فور استكمال المستندات المطلوبة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع وتيرة تقنين الأوضاع.

 

950 ألف عداد تحول إلى قانوني.. و150 ألفًا دون طلبات جديدة

كشف المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن مجلس الوزراء استعرض مؤخرًا ما تحقق في هذا الملف، حيث جرى تحويل نحو 950 ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية، بعدما كانت مرتبطة بنموذج 7 وفق القانون السابق أو نموذج 8 وفق قانون التصالح الجديد، أو بمستندات تثبت جدية السير في إجراءات التصالح.

وأشار إلى وجود نحو 150 ألف عداد كودي آخر يخص مباني غير مخالفة، مثل العقارات التي شهدت تقسيمًا للوحدات أو إضافة أدوار بصورة قانونية، مؤكدًا أن شركات توزيع الكهرباء بدأت بالفعل تحويل هذه العدادات إلى قانونية تلقائيًا، دون حاجة أصحابها إلى تقديم طلبات جديدة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد العدادات الكودية على الشبكة القومية للكهرباء يبلغ نحو 10 ملايين عداد من إجمالي نحو 46 مليون مشترك، موضحًا أن 3.5 مليون عداد منها تم تركيبها خلال العامين الماضيين، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في أبريل 2024، والذي سمح بتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة دون قيد أو شرط.

 

الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني

حددت وزارة الكهرباء عددًا من المستندات اللازمة لإتمام إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وتشمل:

- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.

- عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة.

- شهادة المطابقة الهندسية للمبنى.

ـ آخر إيصال شحن للعداد الكودي.

ـ شهادة التصالح أو التقنين (نموذج 8 أو نموذج 10) بحسب حالة العقار.

ـ توكيل رسمي موثق في حال تقديم الطلب بواسطة وكيل عن صاحب الشأن.

وأكدت وزارة الكهرباء أن استيفاء هذه الأوراق يسرّع إجراءات التحويل، بما يضمن للمواطنين الحصول على الخدمة بصورة قانونية، في إطار خطة الدولة لاستكمال تقنين الأوضاع وتحسين كفاءة منظومة توزيع الكهرباء.

العداد الكودي فواتير الكهرباء ارتفاع فواتير الكهرباء أصحاب العدادات الكودية الكهرباء وزارة الكهرباء الطاقة المتجددة تحويل العدادات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاومينج

شاومينج يزعم نشر امتحان الكيمياء بعد دقائق من توزيعه بلجان الثانوية العامة|والتعليم:صورة قديمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الخميس

امتحانات الثانوية العامة

من النماذج الاسترشادية|أول رد من التعليم على شكاوى صعوبة امتحان كيمياء الثانوية العامة

جروبات الغش

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان كيمياء الثانوية العامة|والتعليم تحقق

الدواجن

أقل من 60 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس

رواتب العاملين

وزير المالية يعلن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

يبدأ السبت| جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الفرصة الثانية لطلاب مدارس المتفوقين

صورة أرشيفية

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 .. مدرس يؤكد: تقيل وعايز نفس طويل

ترشيحاتنا

النجمة الأمريكية جينيفر أنيستون

جينيفر أنيستون تستمتع بعطلتها الصيفية مع جيم كيرتس.. لقطات رومانسية تخطف الأنظار

الآن يغنون ثانية

«مش علي بابا» و«الآن يغنون ثانية» على مسرحي روض الفرج والسامر اليوم في المهرجان الختامي لفرق الأقاليم

فصل الفلكلور

أمسية من الفلكور المصرى لمواهب الأوبرا على المسرح الصغير

بالصور

فستان قصير وسعره خيالي.. جيسيكا حسام الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور

جيسيكا حسام
جيسيكا حسام
جيسيكا حسام

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم 22 ندوة توعوية وثقافية ودينية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

زميلات «جنة» يؤدين الامتحان بالملابس السوداء حدادًا عليها.. ورسالة إنسانية من تعليم الشرقية | شاهد

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

شاهد.. الخليج يستعد لاستقبال أول سيارات أجرة طائرة من تويوتا

سيارات الأجرة الطائرة
سيارات الأجرة الطائرة
سيارات الأجرة الطائرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

المزيد