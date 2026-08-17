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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي يعلن بيع سندات خزانة بـ25.8 مليار جنيه

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

باع البنك المركزي ، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة ذات عائد ثابت بقيمة إجمالية بلغت 25.88 مليار جنيه، من خلال 3 عطاءات لأجال سنتين و3 سنوات و5 سنوات، خلال جلسة اليوم الاثنين، وفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

تجاوزت حصيلة العطاءات المستهدف الإجمالي لوزارة المالية البالغ 22 مليار جنيه بنسبة 17.6%، بزيادة قدرها 3.88 مليار جنيه.

فيما استبعدت وزارة المالية طلبات العائد المرتفعة، التي وصلت إلى 35% في عطاء أجل 3 سنوات، و33% في عطاء أجل سنتين، و30% في عطاء أجل 5 سنوات، إذ قبلت نحو 51% فقط من إجمالي العروض الاسمية المقدمة للآجال الثلاثة، والبالغة 50.77 مليار جنيه.

البنك المركزي اخبار مصر مال واعمال سندات خزانة عائد ثابت

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