وزير الاقتصاد البرتغالي: رونالدو.. سفيرنا الأبرز حول العالم

أكد وزير الاقتصاد البرتغالي ، أن النجم كريستيانو رونالدو يمثل قوة تسويقية هائلة لبلاده، مشيرًا إلى أن تأثيره يتجاوز حدود كرة القدم ليصل إلى الترويج لصورة البرتغال عالميًا.

وأوضح الوزير البرتغالي، أن رونالدو يُعد من أشهر الشخصيات البرتغالية على الإطلاق، لافتًا إلى أن شهرة قائد المنتخب البرتغالي ساهمت في تعريف ملايين الأشخاص بالبرتغال، باعتبارها البلد الذي ينتمي إليه أحد أشهر لاعبي كرة القدم في التاريخ.

وتعكس تصريحات الوزير حجم الحضور العالمي لرونالدو، الذي تحولت مسيرته الكروية ونجاحاته مع الأندية والمنتخب إلى جزء بارز من الصورة الدولية للبرتغال.