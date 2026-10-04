زين الدين زيدان: أرفع القبعة لـ رونالدو وكنت أتمنى مشاركة دي بروين أمام فرنسا

علق أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان المدير الفني لمنتخب الديوك الزرقاء على أزمة كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال.

ويلتقى منتخب فرنسا بقيادة زين الدين زيدان نظيره منتخب بلجيكا مساء غد الإثنين فى إطار منافسات دوري الأمم الأوروبية.

قال زين الدين زيدان عبر المؤتمر الصحفي لمباراة فرنسا وبلجيكا: يجب بالفعل الإشادة بمسيرة رونالدو الكبيرة ولقد كنت محظوظًا بوجوده معي، فقد ساعدني على الفوز بالعديد من الألقاب.

تابع زين الدين زيدان: كل التحية لك يا كريستيانو لطالما كان لدي احترام كبير للأشخاص الذين قضيت معهم وقتًا.

وعن سؤال حول إخفاق رونالدو في إنهاء مسيرته بالشكل الأمثل قال زين الدين زيدان: لا بل أعتقد أنه يجب علينا الإشادة بمسيرته العظيمة ‏فما حققه كان استثنائياً.

واصل أسطورة الكرة الفرنسية: ‏لقد حالفني الحظ بوجوده معي في الفريق، فقد ساهم في تحقيقنا لإنجازات مذهلة ‏لذا أرفع القبعة لكريستيانو.

أضاف زين الدين زيدان: ‏أنا أكنّ احتراماً كبيراً لجميع اللاعبين بشكل عام، ولكن هذا الاحترام يتضاعف تجاه من قضيت معهم وقتاً طويلاً ‏وخصوصاً كريستيانو الذي قادنا لتحقيق الكثير من النجاحات.

وقال زين الدين زيدان عن غياب دي بروين نجم منتخب بلجيكا عن مباراة الغد أمام فرنسا :

إيقاف دي بروين؟ هذا ليس أمرًا يبعث على الارتياح كنت أفضل أن يكون حاضرًا، فالجميع يريد مشاهدة كرة القدم.