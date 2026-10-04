هنشوفه 30 سنة .. برونو فيرنانديز يسخر من «هويلاند» بسبب تقليد احتفال كريستيانو رونالدو

مازح البرتغالي برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد، زميله الدنماركي راسموس هويلاند، بسبب تقليده الاحتفال الشهير لمواطنه كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أن احتفال نجم النصر السعودي أصبح علامة مميزة في عالم كرة القدم.

وقال برونو فيرنانديز عن هويلاند: «هويلاند نشأ وهو يعشق رونالدو ويحاول تقليد كل ما يفعله، وكان مرعوبًا من أن يغضب منه كريستيانو سابقًا».

وأضاف لاعب مانشستر يونايتد مازحًا: «هذا الاحتفال هو الأشهر في تاريخ اللعبة، وسنستمر في رؤيته للثلاثين سنة القادمة».

ويُعد احتفال كريستيانو رونالدو الشهير «Siuuu» واحدًا من أكثر الاحتفالات شهرة وانتشارًا في كرة القدم، بعدما أصبح النجم البرتغالي يؤديه عقب تسجيل أهدافه، قبل أن ينتشر تقليده بين اللاعبين والجماهير حول العالم.

ويحظى هويلاند بإعجاب كبير تجاه كريستيانو رونالدو، وسبق أن تحدث اللاعب الدنماركي عن تأثره بنجم منتخب البرتغال ومسيرته، فيما ارتبط اسمه كثيرًا بتقليد بعض حركات واحتفالات رونالدو.

وتأتي تصريحات برونو في إطار العلاقة القوية بين لاعبي مانشستر يونايتد، مع استمرار احتفال هويلاند بطريقة مشابهة لاحتفال رونالدو، في مشهد يعكس مدى التأثير الكبير الذي تركه النجم البرتغالي على الأجيال الجديدة من لاعبي كرة القدم.