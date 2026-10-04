فرج عامر: رونالدو لا يُمكن تحدّيه.. وعائداته للسعودية تجاوزت 10 أضعاف ما دفعته له

قال فرج عامر، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن كريستيانو رونالدو لا يمكن تحديه، مشيرًا إلى أنه اللاعب الوحيد في العالم الذي تجاوز عدد متابعيه 960 مليون متابع، كما وصفه بأنه من أكثر لاعبي كرة القدم التزامًا وإصرارًا.

رونالدو

وأضاف عامر أن رونالدو استطاع تحقيق أكثر من مليار و200 مليون دولار كعائدات مباشرة وغير مباشرة من كرة القدم والرعاة، مشيرًا إلى أن تعاقد السعودية معه تجاوز 200 مليون دولار سنويًا.

واختتم رئيس سموحة السابق حديثه بالتأكيد على أن عائدات كرة القدم التي حققها رونالدو للسعودية تجاوزت، من وجهة نظره، عشرة أضعاف ما حصل عليه، معتبرًا أن الأمر يختلف تمامًا عن تجربة البرازيلي نيمار.