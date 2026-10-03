برونو فرنانديز يدعم كريستيانو رونالدو: سيظل أكبر رمز للبرتغال

حرص برونو فرنانديز، قائد منتخب البرتغال، على دعم زميله كريستيانو رونالدو، في ظل الجدل الدائر حول وضع قائد المنتخب خلال الفترة الأخيرة.

وعن إمكانية الحديث مع زملائه بشأن ما حدث مع رونالدو، قال فرنانديز: «أعتقد أنني لا أحتاج إلى التحدث مع زملائي في الفريق حول هذا الأمر، فجميعنا نعرف كيف نتعامل مع مواقفنا الخاصة».

وأضاف: «هناك وضع حالي في المنتخب لا علاقة له باللاعبين، وأعتقد أن أهم دور يمكننا القيام به هو تقديم النتائج داخل الملعب».

وتطرق فرنانديز إلى حديثه مع رونالدو، قائلًا: «بالنسبة إلى كريستيانو، فقد تحدثت معه، وكل ما قلته له، وأكرره هنا، هو أنه بغض النظر عما سيحدث، فإن كريستيانو لن يتوقف أبدًا عن كونه أكبر رمز لمنتخبنا، وأكبر رمز لكرة القدم البرتغالية».

وتابع: «بالتأكيد هو أكبر رمز لبلدنا، بالنظر إلى كل ما قدمه، ليس في البرتغال فقط، بل في جميع أنحاء العالم».

واختتم نجم مانشستر يونايتد تصريحاته مؤكدًا: «لديه بالتأكيد مكان محفوظ بين أعظم اللاعبين عبر التاريخ، وكذلك في قلوب جميع البرتغاليين».