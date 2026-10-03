الدفاعات الإيرانية: إسقاط طائرة مسيرة في أجواء جزيرة قشم

أعلنت الدفاعات الجوية الإيرانية إسقاط طائرة مسيرة في أجواء جزيرة قشم الواقعة في مضيق هرمز، في تطور جديد يأتي وسط تصاعد التوتر العسكري في المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من رصد الطائرة واعتراضها قبل إسقاطها، فيما لم تتوافر على الفور معلومات رسمية مستقلة تحدد هوية الطائرة أو الجهة التي تتبع لها.

كان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في 16 سبتمبر الماضي إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 فوق جزيرة قشم، وقال إن منظومة الدفاع الجوي التابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري اعترضتها ودمرتها.

وأعلن الحرس الثوري في اليوم التالي إسقاط طائرة أخرى من الطراز نفسه فوق قشم، مشيرًا إلى أن الطائرة جرى رصدها وتدميرها بواسطة منظومة دفاع جوي متطورة.

وتكتسب جزيرة قشم أهمية استراتيجية بسبب موقعها بالقرب من مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية العالمية لنقل النفط والطاقة. وشهدت الجزيرة خلال الأسابيع الماضية تقارير متكررة عن سماع انفجارات في محيطها، إلا أن وسائل إعلام إيرانية أوضحت في بعض تلك الوقائع أن الأصوات جاءت من جهة البحر، دون تسجيل حادث أمني داخل الجزيرة نفسها.

تأتي التطورات في ظل استمرار التوتر العسكري بين إيران والولايات المتحدة في منطقة الخليج ومضيق هرمز، حيث سبق أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات ضد مواقع مرتبطة بالدفاعات الجوية والطائرات المسيرة في جزيرة قشم.

ولم يصدر حتى الآن تعليق أمريكي يؤكد إسقاط الطائرة في الواقعة الأخيرة، لذلك تظل هوية الطائرة وتفاصيل الحادث وفق المعلومات المتاحة **منسوبة إلى الجانب الإيراني