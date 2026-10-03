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الجيش اليمني: تحييد 700 حوثي وتدمير 170 آلية خلال 257 عملية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش اليمني: تحييد 700 حوثي وتدمير 170 آلية خلال 257 عملية

عملية استهداف ضد مواقع وتحركات وقدرات عسكرية تابعة لجماعة الحوثي
عملية استهداف ضد مواقع وتحركات وقدرات عسكرية تابعة لجماعة الحوثي
القسم الخارجي

أعلن الجيش اليمني، اليوم تنفيذ 257 عملية استهداف ضد مواقع وتحركات وقدرات عسكرية تابعة لجماعة الحوثي، في عدد من الجبهات، مؤكدًا أن العمليات أسفرت، وفق تقديرات ميدانية أولية، عن تحييد ما لا يقل عن 700 من عناصر الجماعة وتدمير 170 وسيلة وآلية قتالية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن العمليات نُفذت باستخدام الطيران الحربي والطائرات المسيّرة والمدفعية والصواريخ والراجمات، واستهدفت مواقع للحوثيين في صنعاء وميدي وباقم والجوف ومأرب والبيضاء ولحج، مع تركيز العمليات على جبهات محافظة تعز.

وأوضح النزيلي أن الأهداف شملت مراكز القيادة والسيطرة، والتجمعات والتحشيدات والاحتياطيات القتالية، ومخازن الأسلحة والذخائر، إلى جانب خطوط ووسائل الإمداد العسكرية التابعة للحوثيين.

وأضاف أن العمليات أدت، بحسب التقديرات التي أعلنها الجيش، إلى تدمير أهداف عسكرية وصفها بالاستراتيجية وعالية القيمة، فضلًا عن تدمير 170 من الوسائل والآليات القتالية، مشيرًا إلى أن الضربات ألحقت أضرارًا بالقدرات القتالية للحوثيين.

تأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري تشهده عدة جبهات يمنية، لا سيما محافظة تعز، حيث كثفت القوات الحكومية عملياتها ضد مواقع الحوثيين وتحركاتهم العسكرية.

كان الجيش اليمني قد أعلن في اليوم السابق تنفيذ 474 عملية ضد أهداف حوثية، وقال إن تلك العمليات أسفرت، وفق تقديراته، عن مقتل وإصابة 1540 من عناصر الجماعة، وهو رقم منفصل عن حصيلة العمليات الـ257 المعلنة في البيان الأحدث.

وتظل أرقام الخسائر البشرية الواردة في هذه البيانات تقديرات صادرة عن الجيش اليمني ولم يتسنَّ التحقق منها بشكل مستقل، كما لم ترد في المصادر التي جرى الاطلاع عليها حصيلة مقابلة من جماعة الحوثي بشأن أعداد القتلى والجرحى الناتجين عن هذه العمليات.

وتعكس البيانات المعلنة اتساع نطاق العمليات العسكرية التي تستهدف القدرات القتالية للحوثيين، مع استمرار التركيز على مراكز القيادة والإمداد ومخازن الأسلحة والوسائل العسكرية.

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