اتهام إيرانيين اثنين بالتخطيط لتفجير يستهدف الجالية اليهودية في مانشستر

وُجِّهت إلى إيرانيين اثنين تهم تتعلق بالإرهاب على خلفية مخطط مزعوم لتفجير يستهدف الجالية اليهودية في مدينة مانشستر البريطانية.

ومثل رحمن صالحي، 34 عاما، وسلام أحمديان، 36 عاما، أمام محكمة بريطانية، اليوم السبت، حيث وُجِّهت إليهما تهم الإعداد لارتكاب عمل إرهابي أو مساعدة شخص آخر على ارتكاب عمل إرهابي، حسبما ذكرت صحيفة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية.

وقالت الشرطة إن الرجلين، اللذين أُلقي القبض عليهما الشهر الماضي عشية عيد "يوم الغفران" اليهودي، حصلا على مواد وتعليمات بشأن كيفية تصنيع قنبلة، وحددا أهدافا محتملة ونفذا عمليات استطلاع تمهيدا لهجوم على أهداف يهودية.

وأضافت الشرطة أن رجلا ثالثا، يُرجح وجوده في إيران، كان على اتصال بهما بشأن المخطط.

جاءت الاعتقالات عقب تحقيق مشترك أجرته شرطة مكافحة الإرهاب وأجهزة الاستخبارات البريطانية "إم آي 5".

وتأتي الاتهامات الأخيرة بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام وجود "مؤشرات قوية" على ضلوع إيران في واقعة مريبة مرتبطة بقاعدة "راف فيرفورد" الجوية الأسبوع الماضي، تمثلت في وجود ثلاث شاحنات متوقفة على نحو غير معتاد ومجموعة من الرجال الملثمين الذين كانوا يرتدون أغطية للرأس بالقرب من القاعدة.

وقالت نائبة مساعد مفوض شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، فيكي إيفانز، إن الأسبوع الماضي "سلط الضوء بشكل حاد على نطاق أوسع من التهديدات التي يجري توجيهها إلى المملكة المتحدة من إيران"، لكنها أكدت أن الواقعتين "لا علاقة لهما ببعضهما بأي شكل من الأشكال".

بدورها، قالت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود إن الرجلين دخلا المملكة المتحدة عبر قوارب صغيرة في عامي 2020 و2023، موضحة أن أحدهما حصل على حق اللجوء، فيما ما يزال طلب اللجوء المقدم من الآخر قيد النظر.