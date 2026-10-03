عرض ليبي يقلب الموازين.. هل يرحل أشرف بن شرقي عن الأهلي؟

شهد مستقبل المغربي أشرف بن شرقي مع النادي الأهلي تطورًا جديدًا؛ بعدما كشفت تقارير عن موقف إدارة القلعة الحمراء من إمكانية انتقال اللاعب إلى صفوف الأهلي بنغازي الليبي خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك، في الوقت الذي يقترب فيه عقد بن شرقي مع الأهلي من نهايته، إذ ينتهي ارتباط اللاعب بالنادي في يونيو المقبل، بينما لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن تجديد العقد.

الأهلي ينتظر العرض الرسمي

ووفقًا للتقارير الصحفية المتداولة، فإن إدارة الأهلي لا تمانع رحيل بن شرقي عن الفريق، خاصة في ظل عدم وجود رغبة في استمراره بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي.

وتنتظر إدارة النادي وصول العرض الرسمي من الأهلي بنغازي، من أجل دراسة جميع التفاصيل واتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل اللاعب.

ومن المنتظر أن يتضمن العرض التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة، إلى جانب الشروط المتعلقة بانتقال اللاعب، قبل تحديد الموقف النهائي من رحيله خلال الفترة المقبلة.

بن شرقي منذ انضمامه إلى الأهلي

وكان أشرف بن شرقي قد انضم إلى الأهلي في يناير 2025، وشارك مع الفريق في عدد من المنافسات المحلية والقارية، ونجح خلال فترة وجوده مع النادي في التتويج بلقب الدوري المصري، إلى جانب كأس السوبر المصري.

وأصبح اللاعب المغربي خلال الفترة الأخيرة أحد الأسماء التي يحيط بها الغموض داخل الفريق، خصوصًا مع اقتراب نهاية عقده وعدم وجود اتفاق معلن بشأن تمديد فترة بقائه داخل القلعة الحمراء.

عرض ليبي يفتح باب الرحيل

ويأتي اهتمام الأهلي بنغازي ببن شرقي في توقيت قد يسمح بحدوث تغيير في مستقبل اللاعب، خاصة أن إدارة الأهلي المصرية تبدو مستعدة لدراسة العرض الليبي حال وصوله بصورة رسمية.

ولا يزال انتقال اللاعب غير محسوم حتى الآن، إذ يتوقف القرار النهائي على تفاصيل العرض والمفاوضات بين الأطراف المعنية.

وتترقب جماهير الأهلي التطورات الجديدة المتعلقة بمستقبل بن شرقي، في ظل إمكانية رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة، سواء من خلال الانتقال إلى الأهلي بنغازي أو استكمال الموسم مع القلعة الحمراء حتى نهاية عقده.

ومن المنتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن تفاصيل العرض الرسمي وموقف إدارة الأهلي النهائي، لتحديد ما إذا كان اللاعب سيواصل مشواره مع الفريق أم يخوض تجربة جديدة في الدوري الليبي.