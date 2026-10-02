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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: الأهلي لم يتلقى عروضا رسمية لضم بن شرقي

بن شرقي
بن شرقي
يمنى عبد الظاهر

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي لم يتلقى أي عروض رسمية من أهلي بنغازي الليبي لضم أشرف بن شرقي، موضحًا أنه لا توجد أي نية مطلقا لرحيله عن صفوف الفريق.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية: هناك اهتمام كبير ببقاء بن شرقي في صفوف الفريق، وأمر بيعه غير مطروح على الإطلاق.

وأضاف: فكرة مغادرة اللاعب للنادي الأهلي ستكون بعد نهاية عقده، وملف تجديد عقده سيكون مرتبط بمستواه مع الفريق لنهاية الموسم الجاري.

وواصل: بن شرقي يتقاضى مليون و 400 الف دولار سنويًا، والأهلي قد يبدأ ملف المفاوضات معه للتجديد في يناير.

وبدأ النادي الأهلي الاستعداد لخوض منافسات بطولة كأس عاصمة مصر بعد التوقف الدولي الجاري وقبل لقاء القمة أمام الزمالك في بطولة الدوري

ويجهز المغربي حسين عموتة المدير الفني للنادي الأهلي حاليا المدافع أشرف داري من أجل الظهور مع الفريق في المباريات المقبلة.

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