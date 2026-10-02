رويترز: إيران تستعد لرد أوسع وأكثر قوة على أي هجوم أمريكي

كشفت مصادر إيرانية، وفقًا لوكالة رويترز، أن طهران تستعد لرد أوسع وأكثر قوة في حال استئناف الولايات المتحدة هجمات عسكرية واسعة ضد إيران، في وقت تواصل فيه القيادة الإيرانية مساعيها الدبلوماسية لتجنب تصعيد جديد.

وأفادت المصادر بأن قادة عسكريين إيرانيين يراجعون خططًا لتوسيع نطاق الأهداف المحتملة، بحيث لا تقتصر على المصالح المرتبطة بالولايات المتحدة، بل قد تشمل دولًا تدعم العمليات العسكرية الأمريكية، وربما مواقع خارج منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب رويترز، أُبلغت جماعات حليفة لإيران في لبنان واليمن والعراق بالاستعداد لدعم طهران في حال شنت واشنطن هجومًا واسعًا جديدًا، ضمن رد منسق قد يمتد من مضيق هرمز إلى المصالح الأمريكية في المنطقة وخارج الشرق الأوسط.

وفي الوقت نفسه، لا تزال طهران تبقي باب التفاوض مفتوحًا، رغم أن مسؤولين إيرانيين يرون فرص نجاح المسار الدبلوماسي محدودة.