قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار السلع الغذائية اليوم الجمعة.. تراجع العدس والزيت واستقرار الدقيق والسكر
ترامب: القدرات التصنيعية العسكرية لإيران انهارت.. ولا نعرف مع من نتعامل
الاتحاد الإفريقي يدعو مصر وإثيوبيا وإريتريا إلى ضبط النفس وخفض التصعيد
طلب وخطاب شكر.. نيس يحسم الجدل حول مغادرة محمد عبد المنعم بعثة منتخب مصر
هل النبي محمد حي في قبره؟.. الحقيقة الشرعية بالأدلة
مصر تمهل مستشار السفارة الإثيوبية بالقاهرة 48 ساعة لمغادرة البلاد
لم أوقع العقد.. محمد ثروت يكشف مفاجأة عن انسحابه من مهرجان الموسيقى العربية
مبدأ المعاملة بالمثل.. مصر تعلن مستشار السفارة الإثيوبية شخصا غير مرغوب فيه
القوات اليمنية تحبط هجمات حوثية واسعة في تعز.. ومقـ.تل وإصابة 100 عنصر
مستشار السفارة الإثيوبية غير المرغوب فيه يدعى اجازى ايملو بوروجى
بعد صوت أندرويد الغامض.. مستخدمو آيفون 18 برو يشكون من خلل صوتي غريب
أنجبته من علاقة محرمة ووالده محبوس.. سقوط سيدة ألقت رضيعها أمام دار أيتام بالشيخ زايد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قبل التخليل| كيف تختارين الزيتون والليمون؟.. علامات تكشف الثمرة الجيدة

الزيتون المخلل
الزيتون المخلل
ريهام قدري

 تبدأ ربات البيوت في البحث عن أفضل أنواع الزيتون والليمون للتخليل، خاصة أن جودة الثمار المستخدمة تؤثر بشكل كبير على النتيجة النهائية، سواء من حيث الطعم أو القوام أو مدة الاحتفاظ بالمخلل.

ويعد اختيار الثمار الطازجة والسليمة الخطوة الأولى للحصول على زيتون مخلل مقرمش وليمون مخلل بطعم مميز.

طرق اختيار الزيتون المناسب للتخليل

طريقة عمل الزيتون المدقوق المخلل

عند شراء الزيتون للتخليل، ينصح بمراعاة عدة علامات، من بينها:

- اختيار حبات الزيتون المتماسكة التي لا تحتوي على مناطق طرية أو مهروسة.

- الابتعاد عن الثمار التي بها ثقوب أو علامات واضحة للحشرات.

- اختيار الزيتون المتقارب في الحجم حتى يتخمر ويتخلل بشكل متقارب.

- يفضل أن تكون الحبات ناضجة بشكل مناسب وليست شديدة القساوة أو ناضجة بصورة زائدة.

- التأكد من عدم وجود رائحة غير طبيعية أو علامات فساد على الثمار.

- اختيار الزيتون ذي اللون الطبيعي والمتجانس قدر الإمكان.

كيف تختارين الليمون المناسب للتخليل؟

أما عند شراء الليمون للتخليل، فيفضل اختيار الثمار التي تتميز بالآتي:

- تكون متماسكة عند الضغط عليها وليست طرية بشكل مبالغ فيه.

- يكون القشر سليما وخاليا من العفن أو البقع الغائرة.

- اختيار الثمار ذات الحجم المتقارب، خاصة عند إعداد كمية كبيرة.

- يفضل الليمون الذي يحتوي على عصارة جيدة، ويمكن الاستدلال على ذلك من ثقل الثمرة مقارنة بحجمها.

- تجنب الليمون شديد الجفاف أو الذي تظهر عليه علامات الذبول.

- عدم شراء الثمار التي تحتوي على تشققات أو جروح عميقة بالقشرة.

لماذا يؤثر اختيار الثمار في نجاح التخليل؟

اختيار ثمار سليمة وطازجة يساعد على الحصول على مخلل أفضل من حيث القوام والطعم، بينما يمكن أن تؤدي الثمار التالفة أو شديدة النضج إلى تدهور جودة كمية التخليل بالكامل.

ولهذا يفضل فحص الزيتون والليمون جيدا قبل التخليل والتخلص من أي ثمرة بها عفن أو تلف واضح، مع غسل الثمار وتجفيفها جيدا قبل بدء خطوات التخليل.

نصيحة مهمة قبل تخليل الزيتون والليمون

لا تستخدمي أي برطمان به بقايا دهون أو رطوبة، واحرصي على تنظيفه وتجفيفه جيدا قبل وضع الثمار ومحلول التخليل، مع الحفاظ على الثمار مغمورة في المحلول طوال فترة التخليل.

تخليل الزيتون الزيتون المخلل الليمون المخلل زيتون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12 هترجع 11 يوم خميس بالليل.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي

تطور خطير.. قوات الحوثي تقصف محطة كهرباء المسجد النبوي في المدينة المنورة

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

الشفيقتين

حادث مأساوي في بلقاس.. مصرع طفلتين شقيقتين إثر سقوطهما من الطابق التاسع

ترخيص سيارة ملاكي ثلاث سنوات

بعد قرار التخفيض.. كم يكلف ترخيص سيارة ملاكي 3 سنوات؟

أطفال البحيرة

«صورة أطفال البحيرة توقف اجتماعات روما».. وزير الري يوجه بتحرك عاجل خلال 48 ساعة

الزمالك

9 لاعبين على أعتاب الرحيل مجانا من الزمالك نهائي الموسم

موسيماني

موسيماني في ضيافة الأهلي

ترشيحاتنا

منتخب مصر

مدرب جنوب السودان: لم أتوقع الخسارة من منتخب مصر بنتيجة ثقيلة

مصطفي شكشك

تفاصيل عقد مصطفى شكشك مع أهلي طرابلس.. وموقف الأهلي من ضمه

منتخب ألمانيا

موعد مباراة ألمانيا القادمة بعد الفوز على صربيا في دوري الأمم الأوروبية

بالصور

قبل التخليل| كيف تختارين الزيتون والليمون؟.. علامات تكشف الثمرة الجيدة

الزيتون المخلل
الزيتون المخلل
الزيتون المخلل

وسط أجواء مبهجة.. صابرين تحتفل بزفاف نجلها بحضور يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي

صابرين
صابرين
صابرين

لوك جريء.. هاندا أرتشيل تتألق بإطلالة ساحرة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

اللهم صيبًا نافعًا.. أمطار الخير تهطل على المدينة المنورة والمسجد النبوي

هطول الأمطار على المسجد النبوي الشريف
هطول الأمطار على المسجد النبوي الشريف
هطول الأمطار على المسجد النبوي الشريف

فيديو

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني: صورت بيت الشعر في القلعة بالأردن وردود الفعل فاقت التوقعات.. خاص

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني: صورت أغنية «بيت الشعر» فى القلعة بالاردن وردود الفعل فاقت التوقعات .. خاص

مصطفى شوقي

مصطفى شوقي يطرح كليب بعنوان «العب يا سمك»

صورة من حضور وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على تطوير منظومة إدارة الحرب الكيميائية لتنفيذ كافة المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد