قبل التخليل| كيف تختارين الزيتون والليمون؟.. علامات تكشف الثمرة الجيدة

تبدأ ربات البيوت في البحث عن أفضل أنواع الزيتون والليمون للتخليل، خاصة أن جودة الثمار المستخدمة تؤثر بشكل كبير على النتيجة النهائية، سواء من حيث الطعم أو القوام أو مدة الاحتفاظ بالمخلل.

ويعد اختيار الثمار الطازجة والسليمة الخطوة الأولى للحصول على زيتون مخلل مقرمش وليمون مخلل بطعم مميز.

طرق اختيار الزيتون المناسب للتخليل

عند شراء الزيتون للتخليل، ينصح بمراعاة عدة علامات، من بينها:

- اختيار حبات الزيتون المتماسكة التي لا تحتوي على مناطق طرية أو مهروسة.

- الابتعاد عن الثمار التي بها ثقوب أو علامات واضحة للحشرات.

- اختيار الزيتون المتقارب في الحجم حتى يتخمر ويتخلل بشكل متقارب.

- يفضل أن تكون الحبات ناضجة بشكل مناسب وليست شديدة القساوة أو ناضجة بصورة زائدة.

- التأكد من عدم وجود رائحة غير طبيعية أو علامات فساد على الثمار.

- اختيار الزيتون ذي اللون الطبيعي والمتجانس قدر الإمكان.

كيف تختارين الليمون المناسب للتخليل؟

أما عند شراء الليمون للتخليل، فيفضل اختيار الثمار التي تتميز بالآتي:

- تكون متماسكة عند الضغط عليها وليست طرية بشكل مبالغ فيه.

- يكون القشر سليما وخاليا من العفن أو البقع الغائرة.

- اختيار الثمار ذات الحجم المتقارب، خاصة عند إعداد كمية كبيرة.

- يفضل الليمون الذي يحتوي على عصارة جيدة، ويمكن الاستدلال على ذلك من ثقل الثمرة مقارنة بحجمها.

- تجنب الليمون شديد الجفاف أو الذي تظهر عليه علامات الذبول.

- عدم شراء الثمار التي تحتوي على تشققات أو جروح عميقة بالقشرة.

لماذا يؤثر اختيار الثمار في نجاح التخليل؟

اختيار ثمار سليمة وطازجة يساعد على الحصول على مخلل أفضل من حيث القوام والطعم، بينما يمكن أن تؤدي الثمار التالفة أو شديدة النضج إلى تدهور جودة كمية التخليل بالكامل.

ولهذا يفضل فحص الزيتون والليمون جيدا قبل التخليل والتخلص من أي ثمرة بها عفن أو تلف واضح، مع غسل الثمار وتجفيفها جيدا قبل بدء خطوات التخليل.

نصيحة مهمة قبل تخليل الزيتون والليمون

لا تستخدمي أي برطمان به بقايا دهون أو رطوبة، واحرصي على تنظيفه وتجفيفه جيدا قبل وضع الثمار ومحلول التخليل، مع الحفاظ على الثمار مغمورة في المحلول طوال فترة التخليل.