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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

في موسمه.. طريقة عمل الزيتون والليمون المعصفر المخلل في البيت بطعم المطاعم

الزيتون المخلل
الزيتون المخلل
ريهام قدري

مع بداية موسم الزيتون والليمون، تبحث الكثير من ربات البيوت عن طرق تخليل الخضروات في المنزل، خاصة الزيتون والليمون المعصفر، باعتبارهما من أشهر المخللات التي تقدم بجانب الأكلات المصرية.

ويمكن تحضير الزيتون والليمون المعصفر في المنزل بخطوات بسيطة، مع الاهتمام بنظافة الأدوات ونسب الملح المناسبة للحصول على مخلل متماسك ولذيذ.

طريقة عمل الزيتون المخلل

الزيتون المخلل

المكونات:

- 1 كيلو زيتون أخضر
- نصف كيلو ليمون
- نصف كوب ملح خشن
- 2 ملعقة كبيرة عصفر
- ربع كوب حبة البركة
- 2 فلفل أخضر حار حسب الرغبة
- كوب عصير ليمون
- ماء حسب الحاجة
- كمية مناسبة من زيت الطعام لتغطية الوجه

طريقة التحضير

يبدأ تحضير الزيتون بغسله جيدًا والتخلص من أي ثمار بها كدمات أو علامات تلف، ثم يمكن عمل شقوق بسيطة في كل حبة باستخدام سكين.

يوضع الزيتون في وعاء كبير ويغطى بالماء، مع تغيير الماء يوميًا عدة مرات للتخلص من جزء من المرارة، وتستمر هذه الخطوة حتى الوصول إلى درجة المرارة المناسبة حسب نوع الزيتون.

بعد ذلك يصفى الزيتون جيدًا.

في وعاء آخر، يخلط العصفر وحبة البركة والفلفل المقطع وعصير الليمون مع كمية الملح، ثم تضاف المكونات إلى الزيتون وتقلب جيدًا.

يوضع الزيتون في برطمان زجاجي نظيف وجاف، مع الضغط عليه جيدًا لتقليل الفراغات بين الحبات.

يضاف المحلول الملحي المناسب حتى يغطي الزيتون بالكامل، ثم توضع طبقة من الزيت على السطح للمساعدة في عزل المحتوى عن الهواء.

يغلق البرطمان بإحكام ويحفظ في مكان مناسب، ثم يترك حتى يكتمل التخليل.

طريقة عمل الليمون المعصفر

المكونات:

- 1 كيلو ليمون أصفر
- نصف كوب عصفر
- ربع كوب حبة البركة
- نصف كوب ملح
- فلفل أخضر أو أحمر حسب الرغبة
- عصير ليمون
- 2 ملعقة كبيرة زيت
- ماء حسب الحاجة

خطوات تحضير الليمون المعصفر

يغسل الليمون جيدًا، ثم يقطع من الأعلى إلى أسفل دون فصل الأجزاء تمامًا، بحيث تظل الثمرة متماسكة.

يمكن سلق الليمون لفترة قصيرة إذا كانت الوصفة المستخدمة تعتمد على ذلك، ثم يترك حتى يبرد ويصفى جيدًا.

يخلط العصفر مع حبة البركة والملح والفلفل وعصير الليمون.

تحشى ثمار الليمون بالخليط، ثم ترص داخل برطمان زجاجي نظيف وجاف.

يضاف ما تبقى من خليط التخليل وعصير الليمون، ثم يضاف المحلول الملحي حتى تغطى الثمار.

وفي النهاية تضاف طبقة بسيطة من الزيت على السطح، ثم يغلق البرطمان جيدًا.

سر نجاح الزيتون والليمون المعصفر

من أهم أسرار نجاح المخللات عدم استخدام برطمان أو أدوات بها مياه أو رطوبة، لأن النظافة والجفاف يقللان من فرص فساد المخلل.

كما يجب التأكد من بقاء الزيتون والليمون مغمورين في محلول التخليل وعدم ترك أجزاء مكشوفة للهواء.

ويفضل عدم استخدام أي مكونات عليها علامات تلف أو عفن، وعدم تذوق المخلل إذا ظهرت عليه علامات فساد واضحة مثل الرائحة غير الطبيعية أو العفن أو تغير اللون بشكل غير معتاد.

لا تتسرعي في فتح البرطمان

يحتاج المخلل إلى وقت حتى تتشبع الثمار بالملح والنكهات وتصل إلى القوام والطعم المطلوبين، وتختلف المدة حسب نوع الزيتون وحجمه وطريقة التخليل ودرجة الحرارة.

وبعد فتح البرطمان، يفضل التعامل معه بأدوات نظيفة وعدم إدخال أدوات مبللة أو متسخة إلى داخله.

أفضل طريقة لحفظ المخلل

بعد وصول الزيتون أو الليمون إلى الطعم المطلوب، يمكن الاحتفاظ به في مكان بارد مناسب، ومع فتح البرطمان يفضل حفظه في الثلاجة إذا كانت الوصفة وتعليمات التخزين المستخدمة تتطلب ذلك، مع الحفاظ على الثمار مغمورة بالمحلول.

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في موسمه.. طريقة عمل الزيتون والليمون المعصفر المخلل في البيت بطعم المطاعم

الزيتون المخلل
الزيتون المخلل
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