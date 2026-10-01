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تحرك عاجل لحل أزمة تلاميذ يعبرون ماسورة للذهاب للمدرسة بالبحيرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرك عاجل لحل أزمة تلاميذ يعبرون ماسورة للذهاب للمدرسة بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

استجابت محافظة البحيرة بشأن معاناة تلاميذ عزبة مطاوع عيسى التابعة لقرية نديبة، بسبب تعذر المرور على كوبري ك12 جبارس الغربي أعلى المصرف، ووجهت باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لتيسير انتقال التلاميذ وضمان سلامتهم.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مديرية الري والصرف بسرعة تكثيف الأعمال وتسريع وتيرتها للانتهاء من صيانة الكوبري في أقرب وقت، خاصة أنه تابع لهندسة صرف حوش عيسى ومدرج ضمن خطة الصيانة العاجلة بالوزارة، نظرًا لخطورة حالته الحالية.

سيارة لنقل التلاميذ

وكلفت محافظ البحيرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بتوفير سيارة لنقل التلاميذ من وإلى المدرسة، لحين الانتهاء من إنشاء معدية بديلة وحتى الانتهاء من أعمال صيانة الكوبري، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتيسير انتقال الطلاب.

غلق الكوبري القديم

كما وجهت بغلق الاتجاهين المؤديين إلى ماسورة الصرف الصحي الممتدة أعلى المصرف، وكذلك غلق الكوبري القديم ومنع المرور عليهما بشكل كامل لحين الانتهاء من الأعمال، حفاظًا على سلامة التلاميذ والمواطنين.

وشددت الدكتورة جاكلين عازر على ضرورة سرعة تنفيذ الإجراءات العاجلة وتكثيف التنسيق بين الجهات المعنية، مع الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والأمان، مؤكدة أن سلامة التلاميذ تأتي على رأس أولويات المحافظة.

البحيرة محافظ البحيرة جبارس عزبة مطاوع عيسى قرية نديبة حوش عيسى دمنهور

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