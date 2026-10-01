خبير مروري يحذر من الاستغناء عن طفاية الحريق والمثلث العاكس رغم إلغاء رسومهما

قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إنه تم إلغاء رسوم بعض مستلزمات السلامة والطوارئ التي كانت تُفرض ضمن إجراءات ترخيص السيارات.

وأوضح هشام، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن هذه المستلزمات تشمل حقيبة الإسعافات والمثلث العاكس وطفاية الحريق، مؤكدا أن المواطن لن يدفع رسومًا مقابلها ضمن إجراءات الترخيص سواء استخراج أو تجديد.

وشدد على أن إلغاء الرسوم لا يعني الاستغناء عن هذه المستلزمات، لانها تكون لحمايتك وحماية الأرواح وحماية المال الخاص المتعلق بالسيارة، فهى شيء مهم جدا.

وأضاف أن طفاية الحريق يجب أن تكون في متناول قائد السيارة، خاصة مع دخول فصل الشتاء، لاستخدامها في حالة حدوث حريق داخل السيارة.

وأشار إلى أهمية المثلث العاكس الضوئي لوضعه عند توقف السيارة لأي سبب، سواء لعطل أو تغيير إطار، خاصة فى الطرق السريعة، حيث يتم وضعه على مسافة لا تقل عن 300 متر لتنبيه السيارات القادمة من الخلف.

وأيضا نوه إلى أهمية حقيبة الإسعافات، حيث يتم استخدامها عند حدوث إصابات بسيطة إلى أن تأتى سيارة الإسعاف، وشدد على أن هذه المستلزمات تمثل وسيلة لحماية قائد السيارة ومن حوله، حتى بعد إلغاء الرسوم الخاصة بها ضمن إجراءات الترخيص.