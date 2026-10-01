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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

انطلاق تصفيات مسابقة مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده

انطلاق التصفيات الأولية للمسابقة السنوية
انطلاق التصفيات الأولية للمسابقة السنوية
عبد الرحمن محمد

انطلقت اليوم الخميس، بمقر مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، التصفيات الأولية للموسم الأول من المسابقة السنوية لمدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده، تحت شعار «سفير القرآن»، بمشاركة نحو 300 طالب وافد من مختلف فروع المدرسة.

وتفقدت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين ورئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، أعمال التصفيات الأولية، واطمأنت على انتظام سير الاختبارات ومستوى التنظيم، ومن جانبها، أعربت الدكتورة نهلة الصعيدي عن بالغ اعتزازها بهذه المسابقة، مؤكدةً أن ما تشهده من إقبالٍ ومشاركةٍ متميزة يعكس حرص أبناء الأزهر على حفظ كتاب الله والنهل من علومه، مشيدةً بالمتسابقين الذين خاضوا هذه التصفيات، باعتبارهم نماذج مشرفة تحمل رسالة سامية، وتؤهلهم لأن يكونوا سفراء لكتاب الله ومنهج الأزهر الوسطي في مختلف دول العالم، يسهمون في نشر تعاليم الإسلام الصحيحة، ونقل رسالة الأزهر العلمية والدعوية، وتعزيز حضوره العالمي.

وتنافس الطلاب المشاركون في ثلاثة مستويات، شملت حفظ القرآن الكريم كاملًا، ونصف القرآن الكريم، وعشرة أجزاء، حيث بلغ عدد المتقدمين لمستوى حفظ القرآن الكريم كاملًا نحو 82 طالبًا، ونحو 75 طالبًا في مستوى نصف القرآن الكريم، فيما بلغ عدد المتقدمين لمستوى عشرة أجزاء نحو 122 طالبًا.

شيوخ مدرسة الإمام الطيب

وجرت أعمال التحكيم من خلال ثلاث لجان متخصصة، ضمت نخبة من شيوخ مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده؛ حيث تولى تحكيم مستوى حفظ القرآن الكريم كاملًا كل من الدكتور علاء سمن، والشيخ غلاب ربيعي، والشيخ ياسر خليفة.

وضمت لجنة تحكيم مستوى نصف القرآن الكريم الشيخ محمد أبو شمر، والشيخ عمر منصور، والشيخ أحمد داود، فيما تولى تحكيم مستوى عشرة أجزاء كل من الشيخ أشرف محمد، والشيخ محمد سلامة، والشيخ أحمد بهجي.

وعقب انتهاء التصفيات، سيتم اختيار أفضل عشرة طلاب وافدين في كل مستوى من مستويات المسابقة، بإجمالي 70 فائزًا، يحصلون على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 700 ألف جنيه مصري، إلى جانب شهادات شكر وتقدير لجميع الطلاب المشاركين في المسابقة.

كما يشهد الحفل الختامي للمسابقة تخريج دفعة جديدة من مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده.

ولمزيد من المعلومات عن المسابقة وجوائزها، يُرجى زيارة الرابط التالي:
"https://azhar.eg/safeeralquran

ولمزيد من المعلومات عن مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده، يُرجى زيارة الرابط التالي:
"https://www.azhar.eg/School

التصفيات الأولية مسابقة السنوية لمدرسة الإمام الطيب حفظ القرآن الكريم مدرسة الإمام الطيب

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