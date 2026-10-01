قبل صرف المعاش.. تفاصيل تطوير منظومة الخدمات وسرعة إنهاء طلبات الصرف

تتصدر ملفات التأمينات والمعاشات اهتمام أصحاب المعاشات والمستحقين، خاصة مع استمرار تطوير منظومة الخدمات وسرعة إنهاء طلبات الصرف، إلى جانب ما يتعلق بإدارة واستثمار أموال التأمينات والعوائد المحققة منها.

وكشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خلال تصريحاته عبر صدي، تفاصيل مستجدات منظومة التأمينات، موضحًا حجم طلبات الصرف التي تعاملت معها الهيئة، ونسب إنجازها، بالإضافة إلى موقف أموال التأمينات والاستثمارات والعوائد الناتجة عنها.

314 ألف طلب صرف منذ مارس

وأوضح جمال عوض أن الهيئة تلقت منذ بداية مارس 2026 نحو 314 ألف طلب صرف، مشيرًا إلى أن الهيئة تمكنت من إنجاز نحو 290 ألف طلب منها، بنسبة إنجاز بلغت 92%.

وأضاف أن نحو 24 ألف طلب ما زالت قيد التعامل، مؤكدًا استمرار العمل على سرعة الانتهاء من الطلبات المقدمة من المواطنين.

173 ألف طلب للمعاشات

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أن طلبات المعاشات شكلت جانبًا مهمًا من إجمالي الطلبات التي تلقتها الهيئة.

وأوضح أن الهيئة استقبلت نحو 173 ألف طلب خاص بالمعاشات، وتم إنجاز نحو 157 ألف طلب منها، بنسبة إنجاز بلغت 91%.

طلبات حالات الوفاة

وتحدث جمال عوض عن طلبات صرف المستحقات المرتبطة بحالات الوفاة، موضحًا أن الهيئة تلقت نحو 27 ألف طلب خاص بوفاة مؤمن عليهم.

وأشار إلى أن الهيئة تمكنت من إنجاز نحو 23 ألف طلب من هذه الحالات، بنسبة إنجاز بلغت 85%.

كما أوضح أن الهيئة تلقت نحو 114 ألف طلب متعلقًا بمتوفين كانوا يحصلون على معاش، وتم إنجاز نحو 110 آلاف طلب منها، بنسبة وصلت إلى 96%.

قيمة المعاشات الشهرية

وكشف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن إجمالي قيمة المعاشات التي يتم صرفها للمستحقين تصل إلى نحو 48 مليار جنيه شهريًا.

وأكد أن الهيئة تعمل على انتظام عمليات الصرف وتطوير الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين، بالتزامن مع تطوير آليات تقديم الطلبات وإنهاء الإجراءات.

منصة إلكترونية للشكاوى

وأشار جمال عوض إلى تطوير منظومة إلكترونية تتيح للمواطنين تقديم الشكاوى ومتابعتها، بما يساعد على تسهيل التواصل مع الهيئة ومتابعة الطلبات والمشكلات المتعلقة بالخدمات التأمينية.

وأوضح أن التوسع في الخدمات الإلكترونية يأتي ضمن جهود تطوير منظومة التأمينات وتحسين مستوى الخدمة وتقليل الوقت والجهد المطلوبين لإنهاء الإجراءات.

عوائد استثمار أموال التأمينات

وتطرق رئيس الهيئة إلى ملف استثمار أموال التأمينات، موضحًا أن أموال التأمينات حققت عائدًا بلغ نحو 20 مليار جنيه من عمليات الاستثمار.

وأكد أن إدارة واستثمار أموال التأمينات تتم في إطار الحفاظ على حقوق أصحاب المعاشات والمستحقين، والعمل على تحقيق عوائد من شأنها دعم موارد المنظومة.

خزانة الدولة سددت 1.6 تريليون جنيه

وأوضح جمال عوض أن إجمالي المبالغ التي سددتها خزانة الدولة إلى هيئة التأمينات بلغ نحو تريليون و610 مليارات جنيه خلال الفترة من عام 2019 وحتى العام المالي 2026-2027.

وأشار إلى أن هذه المبالغ تأتي في إطار تسوية المديونيات والتشابكات المالية المرتبطة بمنظومة التأمينات الاجتماعية.

استمرار تطوير منظومة التأمينات

وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استمرار العمل على تطوير منظومة التأمينات، سواء من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين أو التوسع في الخدمات الإلكترونية، إلى جانب رفع معدلات إنجاز طلبات المعاشات والمستحقات.

وشدد على أهمية استمرار تطوير آليات العمل بما يساهم في تسهيل حصول أصحاب المعاشات والمستحقين على الخدمات التأمينية وإنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن.