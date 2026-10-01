قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الإيراني لأمريكا: لن نخضع من خلال عمليات الاغتيال
مدبولي: ملاحظة الرئيس السيسي بشأن مكافأة بعض الطلاب تستهدف تحقيق المساواة
راندا البحيري تدعو لإلغاء قائمة المنقولات: «ضد تجهيز الرجل المصري»
الأعلى للإعلام: منع ظهور ريهام سعيد و ياسمين الخطيب لمدة شهرين
الفراعنة في الصدارة.. خريطة مباريات منتخب مصر المقبلة
مصرع شخصين إثر تحطم مروحية إسعاف في كاليفورنيا
حقيقة فيديو استغاثة مواطن لمنع طرده من شقة سكنية بالعبور.. الداخلية توضح
البرلمان يحيل اعتراض الرئيس على مادة بقانون جامعة كيان إلى اللجنة العامة
الميكروباص بقي خردة.. حادث تصادم بالطريق الأوسطي اتجاه حلوان| صور
نائب رئيس الاتحاد العربي لغرفة الملاحة البحرية: تعطّل الملاحة في مضيق هرمز «سكتة قلبية» للطاقة
التجديد أم الرحيل؟.. أحمد فتوح ينتظر عرض الزمالك لحسم مستقبله
بدل زيادة السعر.. المخابز تطرح حلًا جديدًا للعيش السياحي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل صرف المعاش.. تفاصيل تطوير منظومة الخدمات وسرعة إنهاء طلبات الصرف

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تتصدر ملفات التأمينات والمعاشات اهتمام أصحاب المعاشات والمستحقين، خاصة مع استمرار تطوير منظومة الخدمات وسرعة إنهاء طلبات الصرف، إلى جانب ما يتعلق بإدارة واستثمار أموال التأمينات والعوائد المحققة منها.

وكشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خلال تصريحاته عبر صدي، تفاصيل مستجدات منظومة التأمينات، موضحًا حجم طلبات الصرف التي تعاملت معها الهيئة، ونسب إنجازها، بالإضافة إلى موقف أموال التأمينات والاستثمارات والعوائد الناتجة عنها.

314 ألف طلب صرف منذ مارس

وأوضح جمال عوض أن الهيئة تلقت منذ بداية مارس 2026 نحو 314 ألف طلب صرف، مشيرًا إلى أن الهيئة تمكنت من إنجاز نحو 290 ألف طلب منها، بنسبة إنجاز بلغت 92%.

وأضاف أن نحو 24 ألف طلب ما زالت قيد التعامل، مؤكدًا استمرار العمل على سرعة الانتهاء من الطلبات المقدمة من المواطنين.

173 ألف طلب للمعاشات

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أن طلبات المعاشات شكلت جانبًا مهمًا من إجمالي الطلبات التي تلقتها الهيئة.

وأوضح أن الهيئة استقبلت نحو 173 ألف طلب خاص بالمعاشات، وتم إنجاز نحو 157 ألف طلب منها، بنسبة إنجاز بلغت 91%.

طلبات حالات الوفاة

وتحدث جمال عوض عن طلبات صرف المستحقات المرتبطة بحالات الوفاة، موضحًا أن الهيئة تلقت نحو 27 ألف طلب خاص بوفاة مؤمن عليهم.

وأشار إلى أن الهيئة تمكنت من إنجاز نحو 23 ألف طلب من هذه الحالات، بنسبة إنجاز بلغت 85%.

كما أوضح أن الهيئة تلقت نحو 114 ألف طلب متعلقًا بمتوفين كانوا يحصلون على معاش، وتم إنجاز نحو 110 آلاف طلب منها، بنسبة وصلت إلى 96%.

قيمة المعاشات الشهرية

وكشف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن إجمالي قيمة المعاشات التي يتم صرفها للمستحقين تصل إلى نحو 48 مليار جنيه شهريًا.

وأكد أن الهيئة تعمل على انتظام عمليات الصرف وتطوير الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين، بالتزامن مع تطوير آليات تقديم الطلبات وإنهاء الإجراءات.

منصة إلكترونية للشكاوى

وأشار جمال عوض إلى تطوير منظومة إلكترونية تتيح للمواطنين تقديم الشكاوى ومتابعتها، بما يساعد على تسهيل التواصل مع الهيئة ومتابعة الطلبات والمشكلات المتعلقة بالخدمات التأمينية.

وأوضح أن التوسع في الخدمات الإلكترونية يأتي ضمن جهود تطوير منظومة التأمينات وتحسين مستوى الخدمة وتقليل الوقت والجهد المطلوبين لإنهاء الإجراءات.

عوائد استثمار أموال التأمينات

وتطرق رئيس الهيئة إلى ملف استثمار أموال التأمينات، موضحًا أن أموال التأمينات حققت عائدًا بلغ نحو 20 مليار جنيه من عمليات الاستثمار.

وأكد أن إدارة واستثمار أموال التأمينات تتم في إطار الحفاظ على حقوق أصحاب المعاشات والمستحقين، والعمل على تحقيق عوائد من شأنها دعم موارد المنظومة.

خزانة الدولة سددت 1.6 تريليون جنيه

وأوضح جمال عوض أن إجمالي المبالغ التي سددتها خزانة الدولة إلى هيئة التأمينات بلغ نحو تريليون و610 مليارات جنيه خلال الفترة من عام 2019 وحتى العام المالي 2026-2027.

وأشار إلى أن هذه المبالغ تأتي في إطار تسوية المديونيات والتشابكات المالية المرتبطة بمنظومة التأمينات الاجتماعية.

استمرار تطوير منظومة التأمينات

وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استمرار العمل على تطوير منظومة التأمينات، سواء من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين أو التوسع في الخدمات الإلكترونية، إلى جانب رفع معدلات إنجاز طلبات المعاشات والمستحقات.

وشدد على أهمية استمرار تطوير آليات العمل بما يساهم في تسهيل حصول أصحاب المعاشات والمستحقين على الخدمات التأمينية وإنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن.

معاشات صرف المعاشات تطوير منظومة المعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بالأسماء.. تعيين 685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

رمضان صبحي

مفاجأة مدوية.. ماذا حدث في عينة رمضان صبحي؟.. حيثيات الحكم تكشف التفاصيل

محمد هاني

اللاعب قلبه جامد.. أمير هشام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي

التسبيح

تسبيح إذا قلته يفتح الله لك كل أبواب الرزق.. ردده 100 مرة

غادة ضحية الاسكندرية

أمها متعرفش إنها اتقـ تلت.. أسرار جديدة في انهاء حياة سيدة الإسكندرية على يد طليقها

أسعار البيض

بعد شهور من التراجع.. قفزة مفاجئة في أسعار البيض وهذا سعر الكرتونة؟

التسبيح

التسبيح الأعظم في الليل .. كلمتان تسقط بهما جميع ذنوبك

ترشيحاتنا

البنك المركزي

البنك المركزي يطلق تحذيرات لمنع الاستثمار في المنصات المجهولة

اليورو يسجل أدنى مستوى في 17 شهرًا وسط ضغوط التضخم والطاقة والاضطرابات السياسية

اليورو يسجل أدنى مستوى في 17 شهرًا وسط ضغوط التضخم والطاقة والاضطرابات السياسية

وزارة الإسكان

موعد القرعة الـ17 للمواطنين الموفقين أوضاعهم في الرابية بالشروق

بالصور

الدولار والريال.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

في موسمه.. طريقة عمل الزيتون والليمون المعصفر المخلل في البيت بطعم المطاعم

الزيتون المخلل
الزيتون المخلل
الزيتون المخلل

شايف جسمك متكسّر وعضلاتك شادّة عليك؟.. سر كوب الكاكاو باللبن وفوائده المُدهشة

الكاكاو
الكاكاو
الكاكاو

قبل تطعيم الحصبة في المدرسة.. تحذير للأمهات من 8 أشياء لازم تعرفيها عن الطفل أولًا

تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد