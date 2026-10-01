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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الفراعنة في الصدارة.. خريطة مباريات منتخب مصر المقبلة

مصر
مصر
قسم الخدمات

بعد أن اختتم المنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن مواجهته الرسمية الثانية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027 بتحقيق انتصار عريض خارج الديار على نظيره منتخب جنوب السودان بخماسية نظيفة، استقر "الفراعنة" مؤقتاً على صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط. 

ومع إغلاق هذه الصفحة السريعة، تتجه أنظار الجماهير المصرية صوب المحطات القادمة للمنتخب، سواء على الصعيد الودي أو الاستحقاقات الرسمية المقبلة خلال الأجندة الدولية لعامي 2026 و2027.

منتخب مصر

وفي هذا التقرير، نستعرض جدول التوقفات الدولية المقبلة والمواعيد المؤكدة لـ مباريات منتخب مصر المقبلة.

المحطة القريبة: صدام ودي مرتقب أمام “الأولاد”

ويستمر معسكر المنتخب الوطني الحالي حتى مطلع أكتوبر، حيث من المقرر أن يخوض الفراعنة مواجهة ودية قوية لتجربة بعض العناصر الجديدة والوقوف على الجاهزية الفنية:

• مصر ضد جنوب أفريقيا: يلتقي المنتخبان في لقاء ودي دولي يوم الأحد، 4 أكتوبر 2026، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة على أرضية استاد القاهرة الدولي.

منتخب مصر

نوفمبر الحاسم: ذهاب وإياب أمام مالاوي

ويعود المنتخب المصري للمنافسات الرسمية من جديد في شهر نوفمبر المقبل، وذلك حين يلتقي بمنتخب مالاوي في مواجهتين متتاليتين لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا:

• الجولة الثالثة (مصر ضد مالاوي): تقام المباراة يوم الأربعاء، 11 نوفمبر 2026، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة بملعب استاد القاهرة الدولي.

• الجولة الرابعة (مالاوي ضد مصر): يتجدد اللقاء بين الفريقين يوم الأحد، 15 نوفمبر 2026، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وتُجرى المباراة في العاصمة ليلونغوي على ملعب مالاوي الوطني.

مصر وجنوب السودان

وتكمن أهمية هاتين المواجهتين في رغبة الجهاز الفني لحسم بطاقة التأهل مبكراً إلى النهائيات القارية التي ستقام بشكل مشترك في كينيا، وتنزانيا، وأوغندا صيف 2027.

ختام التصفيات في مارس 2027

وينتهي مشوار التصفيات في أسبوع الفيفا الممتد بين 22 و30 مارس 2027، حيث يخوض المنتخب آخر جولتين:

• الجولة الخامسة (مصر ضد أنجولا): يستضيف فيها الفراعنة منتخب أنجولا على استاد القاهرة الدولي، وسيتم تحديد اليوم والساعة بدقة من قبل الاتحاد الأفريقي لاحقاً.

منتخب مصر

• الجولة السادسة (جنوب السودان ضد مصر): يختتم المنتخب مشواره بمواجهة جنوب السودان على ملعب جوبا، وسيتم إعلان موعدها التفصيلي في وقت لاحق.

موقف مجموعة مصر الحالية (المجموعة الثانية)

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، يليه منتخب مالاوي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، ثم منتخب أنجولا في المركز الثالث بـ نقطة واحدة من مباراة واحدة، وتتذيل جنوب السودان الترتيب بدون نقاط من مباراتين. 

ويذكر أن منتخبي مالاوي وأنجولا سيلتقيان يوم 6 أكتوبر المقبل لاستكمال مباريات الجولة الثانية.

منتخب مصر

ويسعى العميد حسام حسن للحفاظ على نغمة الانتصارات والنسق التصاعدي للأداء، خاصة بعد استعادة التوازن الهجومي الملحوظ وظهور الوجوه الشابة بمستويات مبشرة تمهد الطريق لبناء جيل قوي قادر على المنافسة على العرش الأفريقي المستقبلي.

مصر وجنوب أفريقيا المنتخب المصري تصفيات أمم إفريقيا أمم إفريقيا مصر وجنوب السودان حسام حسن

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