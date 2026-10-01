12 ساعة بدون مياه في هذه المناطق بالقاهرة.. تعرف على المواعيد

​أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن جدول المواعيد الرسمي الخاص بانقطاع المياه عن عدد من مناطق حي حلوان والقرى والمناطق التابعة لها، وذلك على خلفية حدوث كسر مفاجئ بخط المياه قطر 1000 مم بشارع النصر للسيارات.

​جدول المواعيد والأزمنة الرسمية:

​موعد بدء الانقطاع: اعتباراً من الساعة الرابعة عصر يوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2026.

​موعد عودة المياه (نهاية الإصلاح): حتى الساعة الرابعة فجر اليوم التالي السبت الموافق 3 أكتوبر 2026.

​المدة الإجمالية للقطع: 12 ساعة متواصلة من العمل على إصلاح الخط.

​المناطق المتأثرة بمواعيد الانقطاع:

و​يشمل انقطاع المياه خلال الفترة المذكورة كلا من:

​وادي حوف

​تقسيم النصر للسيارات

​عزبة الوالدة والمصانع

​مساكن الضباط بحلوان

​عزبة الهجانة بحلوان

​عزبة الصفيح وعزبة زين

​توجيهات عاجلة للمواطنين والجهات الخدمية:

وأ​هابت الشركة بالمستشفيات وأصحاب المخابز في المناطق المشار إليها تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه قبل حلول موعد الانقطاع المحدد.

في السياق ذاته، أكدت الشركة أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجاناً للمتضررين، مع تخصيص الخط الساخن (125) ورقم الواتساب (01006665125) لتلقي الاستغاثات والطلبات طوال فترة الانقطاع.

«القابضة للمياه» ترفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء والأمطار

كانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أصدرت حزمة من التكليفات والإجراءات للشركات التابعة، ضمن خطة الاستعداد المبكر لموسم الشتاء والأمطار، ورفع درجة الجاهزية واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للتعامل مع التغيرات الجوية.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الاستعداد لموسم الشتاء يعتمد على التحرك الاستباقي ورفع جاهزية الشبكات والمحطات والمعدات وفرق الطوارئ، بما يضمن سرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار، والحد من تأثيرها على منظومات الصرف الصحي، واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

تنفيذ ومراجعة خطط الاستعداد للموسم الشتوي

ووجّه رئيس الشركة القابضة، رؤساء الشركات التابعة بتنفيذ ومراجعة خطط الاستعداد للموسم الشتوي، والتأكد من جاهزية جميع عناصر المنظومة، وعلى رأسها تطهير بالوعات وشنايش الأمطار بصورة دورية، وإصلاح أي تلفيات بها واستكمال تركيب الأغطية اللازمة، وتطهير شبكات الصرف والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة قدرتها الاستيعابية.

كما شدد على رفع كفاءة محطات الرفع الرئيسية التي تستقبل التصرفات من المجمعات الكبرى، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة، والتأكد من جاهزية وحدات التوليد الاحتياطية ومصادر التغذية البديلة، مع مراجعة الحالة الفنية للمعدات والسيارات والشفاطات والطلمبات الغاطسة والبدالات، والتأكد من جاهزيتها للعمل عند الحاجة.

وتتضمن خطط الشركات التابعة التمركز الاستباقي وخطط الانتشار للمعدات وسيارات شفط وكسح المياه بالمحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري والمناطق المتوقع حدوث تجمعات للمياه بها، وفقًا لخرائط النقاط الساخنة والخبرات المتراكمة من المواسم السابقة، بما يتيح سرعة التدخل والتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار.