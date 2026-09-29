الصحة تطلب 120 سائقاً للتعاقد .. الشروط والأوراق وطريقة التقديم

​أعلنت إدارة القوافل العلاجية بقطاع الطب العلاجي في وزارة الصحة، عن فتح باب التقديم للتعاقد مع 120 سائقاً للعمل على عياداتها المتنقلة.

يأتي هذا الإعلان في إطار تعزيز وتطوير خدمات القوافل الطبية وتوفير الكوادر اللازمة لتيسير انتقالها لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

​الشروط الأساسية للتقديم

و​وضعت الجهة المعلنة مجموعة من الشروط الواجب توفرها في المتقدمين، وهي كالتالي:

​أن يكون المتقدم مصري الجنسية. ​أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة. ​ألا يزيد سن المتقدم عن 50 عاماً. ​ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

​أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة درجة أولى أو درجة ثانية سارية. ​أن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط على الأقل. ​أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية. ​أن يكون غير متعاقد مع أي جهة حكومية أخرى أثناء التقديم وليس من العاملين بالجهاز الإداري للدولة. ​اجتياز الاختبارات المقررة في هذا الشأن. ​اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن تجاوز الاختبارات المقررة.

​المستندات المطلوبة للتقديم

و​يتعين على المتقدمين إرفاق المستندات الآتية:

​صورة ضوئية من رخصة القيادة. ​صورة ضوئية من البطاقة الشخصية سارية (الوجهين). ​شهادة الموقف من الخدمة العسكرية. ​صورة ضوئية من المؤهل الدراسي. ​صحيفة حالة جنائية موجهة للإدارة.

​طرق التقديم وتسليم الأوراق

و​لتسهيل إجراءات التقديم، أتاحت الإدارة طريقتين للمتقدمين:

​التقديم الإلكتروني: عبر رفع الأوراق المطلوبة على الرابط المخصص:

https://forms.gle/AJ1qSsEauyKYghMV7

​التقديم اليدوي: تسليم الأوراق باليد في مقر إدارة القوافل العلاجية بمبنى الإدارة العامة للأشعة (1053 كورنيش النيل، بجوار المعهد القومي للأورام).

الصحة تعلن توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية

وأعلنت وزارة الصحة والسكان أهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية سنويًا، باعتباره أحد أهم وسائل الوقاية الفعالة والآمنة من الإصابة بالإنفلونزا وتقليل احتمالية حدوث مضاعفاتها، خاصة مع حلول موسم الشتاء الذي تزداد خلاله فرص انتشار العدوى التنفسية.

وأكد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان أن التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية يمثل أحد الإجراءات الوقائية المهمة للحفاظ على صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن الحصول على اللقاح سنويًا قبل بداية موسم الشتاء يسهم في تعزيز الحماية من الإنفلونزا ومضاعفاتها، ويدعم جهود الدولة في تعزيز الوقاية والحفاظ على الصحة العامة.

الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا

وأضاف نائب الوزير أن التطعيم يحظى بأهمية خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا، ومن بينها كبار السن من 65 عامًا فأكثر، والأطفال، والسيدات الحوامل، ومرضى الأمراض المزمنة خاصة أمراض القلب والسكري والجهاز التنفسي، وذوو المناعة الضعيفة، والعاملون بالقطاع الصحي، بالإضافة إلى المسافرين والمقبلين على أداء فريضة الحج والعمرة، نظرًا لزيادة فرص التعرض للعدوى في التجمعات والأماكن مرتفعة الكثافة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الوزارة تحرص على تعزيز الوعي بأهمية الوقاية من الإنفلونزا الموسمية وتشجيع المواطنين على اتباع السلوكيات الصحية السليمة والحصول على التطعيم سنويًا، باعتباره إجراءً وقائيًا يسهم في حماية الفرد وأسرته والمجتمع.