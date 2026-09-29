قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء ومجلسي الوزراء والمحافظين بكامل هيئتهما
الرئيس السيسي: قوة الدولة المصرية بمؤسساتها ووعي شعبها.. ويجب أن يتسم أداء المسئولين بالمزيد من الثقة
"دفعنا ثمناً كبيراً في 2011".. الرئيس السيسي يكشف أسباب بناء السد الإثيوبي ويؤكد: حماية وجودنا خط أحمر
مبعوث بوتين في واشنطن.. تحركات روسية لفتح مسار اقتصادي جديد مع ترامب
الرئيس السيسي: مصر خسرت نحو ٢٠ مليار دولار من عوائد قناة السويس خلال السنوات الأخيرة
الهلال الأحمر يستقبل الدفعة 89 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين
الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء ومجلسي الوزراء والمحافظين بكامل هيئتهما.. تفاصيل
الرئيس السيسي: مصر تعرضت منذ عام 2020 وحتى الآن لصدمات اقتصادية.. ووعي المصريين حائط الصد أمام التحديات
الرئيس السيسي: عدم تسوية القضية الفلسطينية سبب عدم الاستقرار في المنطقة
ولي العهد السعودي يجدد التزام المملكة باستقرار السودان وسلامة أراضيه
الزمالك يسعى لسداد مستحقات ثلاثي الفريق السابق
استئناف تحميل النفط في السعودية.. ينبع يعود للعمل بعد إعادة تشغيل خط الشرق-الغرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المالية: مد تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة

أحمد كجوك
أحمد كجوك
أ ش أ

قرر أحمد كجوك وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، وكذلك مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية، والإعفاء من "مقابل التأخير" 6 أشهر حتى 2 أبريل 2027، وذلك في استجابة سريعة للخبراء والإعلاميين والمواطنين.
وأوضح كجوك  في بيان اليوم أن المواطنين تجاوبوا  وسجلوا أكثر من 2 مليون وحدة عقارية على «الموبايل أبلكيشن» خلال 100 يوم، وقد أنشأ 1٫5 مليون مواطن حسابًا إلكترونيًا على "الموبايل أبلكيشن" وتلقينا 1٫2 مليون إقرارًا ضريبيًا، قائلاً: "شكرًا للجميع على التفاعل والثقة".
وأضا: "سنعمل بكل جدية وجهد لتطوير «الموبايل أبلكيشن» والتبسيط والتيسير من أجل خدمة مميزة لشركائنا وسنعمل فورًا على تحسين «السيستم» وتعزيز قدرته على استيعاب الأعداد الكبيرة الراغبة في التسجيل والاستفادة من التسهيلات، وسيكون هناك زيادة كبيرة ومؤثرة في أعداد الدعم الفنى لمساعدة المواطنين وتذليل أي عقبات أمامهم.
وأشار إلى العمل على إدراج الملاحظات والمقترحات والتعليقات الواردة من المواطنين وفي وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبه، قال رامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، إن هناك لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح "حزمة تسهيلات الضرائب العقارية وهناك قنوات للتواصل وفرق للدعم الفني لرفع كفاءة الخدمات بمزيد من التيسيرات، لافتًا إلى أننا سنتابع بشكل يومي عملية تحسين الخدمات ومساعدة المواطنين.
وأوضح أن مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية 6 أشهر تسرى على المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها أيا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن، وكذلك المنازعات الضريبية المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها في أي مرحلة من مراحل النزاع. 

وزير المالية إقرارات الضرائب العقارية التسهيلات التصالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر

سيارات الاطفاء امام موقع الحريق

الأب كان واقف يلطم.. تفاصيل مأساوية في مصرع أم وأبنائها الثلاثة بحريق في فيصل

وزير التربية والتعليم

بعد تقنين أوضاعهم.. إلزام معلمي الحصة بالعمل بعد المواعيد الرسمية بأي مدارس أخرى حال تكليفهم بذلك

طريق إحدى المدارس

أولياء أمور يستغيثون بسبب طريق مدرسة محاط بمواد البناء: مستنيين مصيبة عشان نفوق

بعوض الزاعجة المسبب لحمى الضنك

إصابات قياسية.. فلوريدا تعلن الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي حمى الضنك

دعاء لقضاء الحاجة

دعاء لقضاء الحاجة في دقائق.. ابدأ يومك به واستعد لرؤية أحلامك أمامك

شيكولاته دبي

بعد سحبها من الأسواق.. معلومات صادمة عن شوكولاتة تسبب الموت

ترشيحاتنا

الشيخ رجب

حسن الخاتمة.. وفاة مسن خلال الصلاة داخل مسجد بإحدى قرى مغاغة في المنيا

التحفظ على كميات من المخلل

ضبط مصنع مخللات بدون ترخيص والتحفظ على 24 طنًا بمغاغة بالمنيا

حملات متابعة بقنا

قصور في المتابعة.. صحة قنا تحيل فريق إشراف إدارة دشنا للتحقيق| صور

بالصور

مع تغير الفصول.. أطعمة ومشروبات ترفع مناعتك ضد نزلات البرد

اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة

بإطلالة ملفتة.. مى عمر تثير الجدل في أحدث ظهور

مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة

الكحة مع تغير الجو.. متى تكون بسبب الحساسية ومتى تحتاج لطبيب؟

الكحة
الكحة
الكحة

اقتصادي وبدون مواد حافظة.. طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي

.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى

فيديو

جانب من الواقعة

صبي يحمل جوالًا ويضع علامات بالطباشير على أبواب الشقق.. فيديو يثير القلق بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد