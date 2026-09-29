زيكو يفتتح التسجيل لمنتخب مصر أمام جنوب السودان في تصفيات أمم أفريقيا

أحرز مصطفى زيكو الهدف الأول لمنتخب مصر أمام جنوب السودان، خلال المباراة المقامة على استاد جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وجاء هدف زيكو في الدقيقة 35 من عمر المباراة، ليمنح الفراعنة التقدم بعد سلسلة من المحاولات الهجومية التي شهدها الشوط الأول.

وبدأت المباراة بشكل سريع وحماسي من جانب المنتخبين، حيث حاول منتخب جنوب السودان الضغط مبكرًا وتوجيه التسديدات نحو مرمى مصطفى شوبير.

وفي المقابل، شكل المنتخب المصري خطورة على مرمى أصحاب الأرض، حيث تصدى حارس جنوب السودان لفرصة من عمر مرموش في الدقيقة الثالثة، قبل أن يهدر إمام عاشور فرصة محققة في الدقيقة الرابعة.

وفي الدقيقة السادسة، أهدر مصطفى زيكو فرصة أخرى للتسجيل، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويهدر فرصة خطيرة جديدة في الدقيقة 22 بعدما انفرد بمرمى جنوب السودان، لكنه لم يتمكن من تحويلها إلى هدف.

وشهد مستوى المنتخب المصري تراجعًا تدريجيًا مع مرور دقائق الشوط الأول، قبل أن ينجح زيكو في استغلال إحدى الفرص وتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 35.

تشكيل منتخب مصر

بدأ المنتخب المصري المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، أحمد فتوح.

خط الوسط: مهند لاشين، مروان عطية، إمام عاشور.

خط الهجوم: هيثم حسن، مصطفى زيكو، عمر مرموش.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من المهدي سليمان، محمد علاء، طارق علاء، عمر فايد، كريم حافظ، محمود صابر، علي محمود، إبراهيم عادل، أحمد سيد زيزو، أسامة فيصل، وحمزة عبد الكريم، بينما خرج الحارس الرابع عبد العزيز البلعوطي من قائمة المباراة.

ترتيب منتخب مصر في المجموعة

يحتل منتخب مصر المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطة واحدة، خلف منتخب أنجولا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما يتذيل منتخب جنوب السودان المجموعة دون نقاط.

ويتصدر منتخب مالاوي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.

طاقم تحكيم مباراة مصر وجنوب السودان

يدير المباراة طاقم تحكيم من موريشيوس، بقيادة أحمد امتياز حكمًا للساحة، ويعاونه لويس رالف فابيان مساعدًا أول، وأسويت تيلوك مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى جان براندي ستيفي مهمة الحكم الرابع.