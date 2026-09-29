مئات المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي في الخليل

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم / الثلاثاء / الحرم الإبراهيمي الشريف، فيما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أحياء البلدة القديمة وشوارعها بالخليل.

وقال مسؤول الوحدة القانونية في لجنة إعمار البلدة القديمة توفيق جحشن - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن قوات الاحتلال التي عززت وجودها في البلدة القديمة، أغلقت الشوارع والأحياء المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي، وذلك لحماية مئات المستوطنين الذين اقتحموا الحرم بكل مرافقه.

ونفذ المستوطنون جولة في أسواق البلدة القديمة، فيما تواصل قوات الاحتلال منع التجوال في حارات جابر، وواد النصارى، وواد الحصين، وشارع السلامة، وشددت إجراءاتها في محيط الحرم الإبراهيمي، ونصبت القناصة على أسطح منازل المواطنين.

بدوره، استنكر مدير الحرم الإبراهيمي معتز أبو سنينة، إغلاق الحرم واستباحة المستوطنين إياه بقيادة المتطرف بن غفير، وعدد من القيادات الدينية والأحزاب المتطرفة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي اليوم بشكل كامل أمام الفلسطينيين، ومنعت سدنة الحرم وإدارته من الوجود داخله، كما منعت إقامة الأذان للمرة الـ 100، وذلك في ظل تضييق الخناق على الحواجز والبوابات التي تفصل أحياء البلدة القديمة، ومنعت المصلين من الوصول لأداء صلاتهم في الحرم.