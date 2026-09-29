ما هو الحسد؟.. حازم مبروك عطية يكشف التفاصيل

كشف الدكتور حازم مبروك عطية، الباحث في هيئة كبار العالم، أن الحسد في تعريف العلماء هو تمني زوال النعمة، سؤال تنتقل لي أو تزول من صاحبها.

وتابع خلال لقائه مع شريف نور الدين، وشريف عبد البديع وسارة سامي، مقدمي برنامج أنا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك فرق بين تمني ورجاء.

وأردف أن التمني تعني المستحيل ويعبر عنها بليت، والثانية يعبر عنها بلعل، وهذا له دلالة وهي طمأنة أن النعمة لا تزول بالحسد لأنه عمل قلبي وعيني.

ولفت إلى أن الحسد هو انفعال غير طبيعي في النفس تجاه نعمة عند أحد الناس فيتمنى زوالها وهو من الأعمال النفسية الخبيثة، موضحا أن من المواطن التي يكون الدعاء فيها أقرب للقبول عند المرور على نعمة أخيك وتقول يارب بارك لها فيها وأمنحني مثلها.