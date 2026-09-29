أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ثوابت السياسة الخارجية لمصر تشمل دعم ومساندة أمن واستقرار الأشقاء في دول الخليج العربي.

كما أكد الرئيس السيسي في كلمته خلال لقاء مع مجلس الوزراء والمحافظين والخبراء، ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية وفقًا للقانون الدولي.

وتابع الرئيس السيسي: "مصر خسرت نحو ٢٠ مليار دولار من عوائد قناة السويس خلال السنوات الأخيرة في ظل حالة عدم الاستقرار التي شهدتها المنطقة".

وأكمل الرئيس السيسي، أن الأدوات التي تُستخدم لمحاولة الإضرار بمصر عديدة ومتنوعة، وتتم بعضها باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، كما شدد الرئيس على ضرورة قيام الدولة بتطوير أدواتها المختلفة للحفاظ على مقدرات الدولة، موضحًا أن أقل الوسائل تكلفةً لتدمير أي دولة هو محاولة استدراج شعبها للقيام بتلك المهمة.