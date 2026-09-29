ترامب: إيران تنهار بشكل كبير وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية والعسكرية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن إيران «تنهار بشكل كبير»، في تصريحات تعكس تصعيدًا جديدًا في لهجة الإدارة الأمريكية تجاه طهران، بالتزامن مع استمرار الحرب والضغوط الاقتصادية على إيران، إلى جانب تحركات دبلوماسية تهدف إلى التوصل إلى مسار لإنهاء الصراع وإعادة فتح مضيق هرمز.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه إيران ضغوطًا اقتصادية متزايدة، إذ أفادت وكالة «أسوشيتد برس» بأن العملة الإيرانية سجلت الثلاثاء مستوى قياسيًا منخفضًا جديدًا، متجاوزة 2.5 مليون ريال مقابل الدولار، بعدما كانت قد سجلت مستوى قياسيًا سابقًا عند نحو 2.2 مليون ريال للدولار في الثاني من سبتمبر.

وارتبط هذا التراجع، بحسب التقرير، بتداعيات الحرب والقيود المفروضة على صادرات النفط والعقوبات الأمريكية.

وتزامن ذلك مع استمرار المساعي غير المباشرة بين واشنطن وطهران عبر وسطاء إقليميين، بهدف بحث اتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء بعض الإجراءات الأمريكية، مقابل تعهدات إيرانية بشأن الملف النووي.

وأوضحت «أسوشيتد برس» أن المفاوضات لا تزال تواجه عقبات كبيرة، رغم استمرار الاتصالات بين الجانبين.

وكان ترامب قال قبل ذلك إن الولايات المتحدة ستصل إلى «النصر» في الحرب مع إيران قريبًا، مشيرًا إلى أن واشنطن تتواصل مع وسطاء يعملون على إنهاء الصراع. كما ربط الرئيس الأمريكي انتهاء الحرب بتراجع أسعار الوقود والطاقة.

وفي المقابل، نقلت «رويترز» عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن طهران مستعدة للتفاوض بشأن برنامجها النووي وقضايا أخرى، لكنها ترفض ما وصفه بالضغط أو الإكراه، فيما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحل الدبلوماسي هو السبيل للخروج من الأزمة.

وتكشف التطورات أن تصريحات ترامب تأتي في خضم أزمة متعددة الأبعاد، تجمع بين التصعيد العسكري والضغط الاقتصادي ومحاولات التفاوض، بينما يبقى مستقبل الصراع وإعادة فتح مضيق هرمز من أبرز الملفات المؤثرة على أسواق الطاقة والتجارة العالمية.