قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العملة الإيرانية تهوي إلى مستوى قياسي جديد مع تصاعد تداعيات الحرب على الاقتصاد
الثروة المعدنية تستعد لمزايدات جديدة للحديد.. ومشروعات لتصنيع الفوسفات والكاولين
ترامب: الحرب في إيران ستنتهي قريبا جدا.. وأسعار النفط ستنخفض بشكل حاد
وكالة الطاقة الدولية: مستعدون لاستخدام مزيد من الاحتياطيات النفطية الإستراتيجية إذا اقتضت الحاجة
إسلام صادق: المنتخب الوطني يستعيد بريقه
بقرار من وزير التموين.. أسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو
موعد مباراة مصر القادمة أمام جنوب أفريقيا
الرئيس السيسي يوجه بترشيد تكاليف تراخيص السيارات ويشدد على حسن معاملة المواطنين أثناء تقديم الخدمات
مفتي الجمهورية: الإمام الطيب أعاد للأزهر هيبته وللخطاب الديني توازنه وللضمير الإنساني صوته
الرئيس السيسي عن التطورات بالمنطقة: ترتب عليها ارتفاع أسعار البترول والسلع
الرئيس السيسي يجتمع بالحكومة والمحافظين وقادة القوات المسلحة والشرطة.. رسائل مهمة بشأن الاقتصاد والسلام وأمن مصر
الرئيس السيسي: مصر خسرت 20 مليار دولار من عوائد قناة السويس خلال السنوات الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: إيران تنهار بشكل كبير وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية والعسكرية

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن إيران «تنهار بشكل كبير»، في تصريحات تعكس تصعيدًا جديدًا في لهجة الإدارة الأمريكية تجاه طهران، بالتزامن مع استمرار الحرب والضغوط الاقتصادية على إيران، إلى جانب تحركات دبلوماسية تهدف إلى التوصل إلى مسار لإنهاء الصراع وإعادة فتح مضيق هرمز.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه إيران ضغوطًا اقتصادية متزايدة، إذ أفادت وكالة «أسوشيتد برس» بأن العملة الإيرانية سجلت الثلاثاء مستوى قياسيًا منخفضًا جديدًا، متجاوزة 2.5 مليون ريال مقابل الدولار، بعدما كانت قد سجلت مستوى قياسيًا سابقًا عند نحو 2.2 مليون ريال للدولار في الثاني من سبتمبر. 

وارتبط هذا التراجع، بحسب التقرير، بتداعيات الحرب والقيود المفروضة على صادرات النفط والعقوبات الأمريكية.

وتزامن ذلك مع استمرار المساعي غير المباشرة بين واشنطن وطهران عبر وسطاء إقليميين، بهدف بحث اتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء بعض الإجراءات الأمريكية، مقابل تعهدات إيرانية بشأن الملف النووي.

وأوضحت «أسوشيتد برس» أن المفاوضات لا تزال تواجه عقبات كبيرة، رغم استمرار الاتصالات بين الجانبين.

وكان ترامب قال قبل ذلك إن الولايات المتحدة ستصل إلى «النصر» في الحرب مع إيران قريبًا، مشيرًا إلى أن واشنطن تتواصل مع وسطاء يعملون على إنهاء الصراع. كما ربط الرئيس الأمريكي انتهاء الحرب بتراجع أسعار الوقود والطاقة.

وفي المقابل، نقلت «رويترز» عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن طهران مستعدة للتفاوض بشأن برنامجها النووي وقضايا أخرى، لكنها ترفض ما وصفه بالضغط أو الإكراه، فيما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحل الدبلوماسي هو السبيل للخروج من الأزمة.

وتكشف التطورات أن تصريحات ترامب تأتي في خضم أزمة متعددة الأبعاد، تجمع بين التصعيد العسكري والضغط الاقتصادي ومحاولات التفاوض، بينما يبقى مستقبل الصراع وإعادة فتح مضيق هرمز من أبرز الملفات المؤثرة على أسواق الطاقة والتجارة العالمية.

ترامب الرئيس الامريكي الولايات المتحده امريكا ايران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر

سيارات الاطفاء امام موقع الحريق

الأب كان واقف يلطم.. تفاصيل مأساوية في مصرع أم وأبنائها الثلاثة بحريق في فيصل

وزير التربية والتعليم

بعد تقنين أوضاعهم.. إلزام معلمي الحصة بالعمل بعد المواعيد الرسمية بأي مدارس أخرى حال تكليفهم بذلك

طريق إحدى المدارس

أولياء أمور يستغيثون بسبب طريق مدرسة محاط بمواد البناء: مستنيين مصيبة عشان نفوق

بعوض الزاعجة المسبب لحمى الضنك

إصابات قياسية.. فلوريدا تعلن الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي حمى الضنك

وزير التربية والتعليم

هل يتم تخفيف منهج رياضيات 3 ابتدائي بعد كثرة الشكاوى؟|توضيح عاجل

ارشيفية

جريمة في دار مسنين بالهرم.. المدير متهم بانتهاك جسد نزيلة من ذوي الهمم.. التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

الأرض الزراعية

مركز المناخ يحذر: بداية أكتوبر مرحلة حاسمة للمحاصيل بين الصيف والخريف

الأرصاد

الأرصاد: أجواء خريفية معتدلة صباحًا وليلاً وارتفاع درجات الحرارة نهارًا خلال الأيام المقبلة

الاجتماع الوزاري للمياه لمنطقة المتوسط إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه”

وزير الري يشارك في جلسة رفيعة المستوى حول مخرجات الاجتماع الوزاري للمياه لمنطقة حوض المتوسط

بالصور

بأقل من 700 ألف جنيه.. 5 سيارات "زيرو" في مصر

سيارات
سيارات
سيارات

مع تغير الفصول.. أطعمة ومشروبات ترفع مناعتك ضد نزلات البرد

اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة

بإطلالة ملفتة.. مى عمر تثير الجدل في أحدث ظهور

مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة

الكحة مع تغير الجو.. متى تكون بسبب الحساسية ومتى تحتاج لطبيب؟

الكحة
الكحة
الكحة

فيديو

جانب من الواقعة

صبي يحمل جوالًا ويضع علامات بالطباشير على أبواب الشقق.. فيديو يثير القلق بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد