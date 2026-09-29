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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فانس: الجمهوريون يواجهون تحديات في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

فانس
فانس
القسم الخارجي

أقر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأن الحزب الجمهوري يواجه تحديات مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر 2026، في وقت يكثف فيه الحزب تحركاته للحفاظ على أغلبيته في الكونجرس، وسط منافسة محتدمة في عدد من الولايات والدوائر الانتخابية.

وتأتي تصريحات فانس بينما دخلت الحملات الانتخابية مرحلة حاسمة، مع تركيز الجمهوريين على قضايا الاقتصاد وارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، وهي ملفات تحظى باهتمام واسع لدى الناخبين قبل أسابيع من التصويت.

وأظهرت بيانات حديثة تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014، بالتزامن مع استمرار الضغوط المرتبطة بالتضخم وارتفاع أسعار الوقود والخدمات.

وفي هذا السياق، كثف فانس ظهوره في عدد من الولايات لدعم مرشحي الحزب الجمهوري، في محاولة لتعزيز حضور الحزب في السباقات التي تشهد منافسة قوية. وتشير تقارير أمريكية إلى أن الجمهوريين يعيدون توجيه الموارد الانتخابية نحو ولايات ودوائر يرون أن المنافسة فيها أكثر احتداما، مع تزايد المخاوف بشأن أداء بعض المرشحين في سباقات مجلس الشيوخ.

ويواجه الجمهوريون تحديات خاصة في عدد من الولايات، بينها جورجيا ونورث كارولاينا، حيث دفعت المنافسة القوية مسؤولي الحزب إلى إعادة النظر في توزيع الموارد والإنفاق الانتخابي. كما تشهد ولايات أخرى، مثل أوهايو وتكساس، سباقات تنافسية دفعت الرئيس دونالد ترامب إلى تكثيف مشاركته في دعم المرشحين الجمهوريين.

وتعكس تحركات فانس وترامب أهمية الانتخابات المقبلة بالنسبة للحزب الجمهوري، إذ يسعى قادته إلى الحفاظ على السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، بينما يحاول الديمقراطيون استعادة مواقع داخل الكونجرس.

وتظل نتائج الانتخابات مرتبطة بعدة عوامل، من بينها أداء الاقتصاد، ومستوى مشاركة الناخبين، وقدرة المرشحين على حشد قواعدهم الانتخابية خلال الأسابيع الأخيرة من الحملة.

نائب الرئيس جي دي فانس الحزب الجمهوري انتخابات التجديد النصفي الكونجرس

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