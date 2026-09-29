أستاذ اقتصاد: مصر واجهت تداعيات الأزمات العالمية وحافظت على توافر السلع الإستراتيجية

أكد الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة العاصمة، أن العالم يشهد منذ عام 2020 أزمات اقتصادية متتالية، بدأت بتداعيات جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، وما صاحبها من ارتفاعات في أسعار الطاقة والغذاء، وصولًا إلى تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانعكاساته على المنطقة، فضلًا عن التطورات المرتبطة بالحرب الإيرانية الأمريكية في عام 2026.

وقال سليمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن هذه الأزمات المتلاحقة فرضت ضغوطًا اقتصادية كبيرة على مختلف دول العالم، إلا أن مصر نجحت في الحفاظ على توافر السلع الاستراتيجية الأساسية، دون حدوث نقص فيها، إلى جانب استمرار تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين.

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن التعامل مع هذه الأزمات المتتابعة يتطلب قدرًا كبيرًا من الاستعداد والقدرة على إدارة الموارد، مؤكدًا أن وجود قيادة واعية وحكيمة أسهم، من وجهة نظره، في التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية والحد من انعكاساتها على السوق المحلية والخدمات المقدمة للمواطنين.

أسعار الطاقة والغذاء

وتابع أن استمرار الأزمات العالمية وتداعياتها على أسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد يمثل تحديًا أمام مختلف الاقتصادات، وهو ما يجعل تعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والحفاظ على استقرار الأسواق من الملفات الرئيسية خلال المرحلة الراهنة.