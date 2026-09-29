الرئيس السيسي عن التطورات بالمنطقة: ترتب عليها ارتفاع أسعار البترول والسلع

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة الاهتمام بمستوى جودة التعليم لأن ذلك سوف يعطينا الفرصة لإخراج أجيال قادرة على التعامل ومواكبة التطورات التكنولوجية الكبيرة.

وشدد الرئيس السيسي خلال كلمته في لقاء مع الوزراء والمحافظين والمتخصيين، على أهمية التركيز على الجوانب الإيجابية للذكاء الاصطناعي والتحسب من جوانبه السلبية.



وتعقيبا على التطورات بالمنطقة؛ أشار الرئيس السيسي إلى أن تلك التطورات ترتب عليها ارتفاع أسعار البترول والسلع الأساسية، وهو ما انعكس على الأسعار في مصر، مؤكدًا سيادته على أن الدولة المصرية تبذل كل الجهد اللازم لتخفيض التصعيد في المنطقة، وتجنب معاودة الاقتتال.