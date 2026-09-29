تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة مدير مدرسة في المعادي لجلسة 25 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الخفير المتهم بإنهاء حياة مدير مدرسة في المعادي، وذلك بدافع اعتقاده أنه تسبب في نقله من المدرسة لجلسة 25 نوفمبر .

تفاصيل القضية

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كشفت ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدي عامل على مدير إحدى المدارس بالضرب باستخدام سلاح أبيض، ما أدى لوفاته بالقاهرة.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 1 أغسطس الجاري، تبلغ لقسم شرطة المعادي من الأهالي بتعدي عامل بالضرب باستخدام سلاح أبيض على مدير إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم داخل المدرسة خالية من الطلاب، ما أدى لوفاته، وأمكن ضبط مرتكب الواقعة عامل سابق بالمدرسة المشار إليها، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في التعدي.

بمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة لاعتقاده تسبب المجني عليه في ترك العمل بالمدرسة منذ 3 سنوات ونقله لمدرسة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت الجهات المختصة التحقيق.