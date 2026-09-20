القبض على شخصين استعرضا بدرجاتهم النارية بالقاهرة

الأحد 20/سبتمبر/2026 - 12:43 م 9/20/2026 12:43:40 PM

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدى دراجتين ناريتين بالسير برعونة وآداء حركات إستعراضية حال سيرهما بأحد الطرق بالقاهرة معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.





بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجتين الناريتين الظاهرتين بمقطع الفيديو وقائديهما (عاملين - مقيمين بنطاق محافظة القاهرة) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 11/الجارى حال سيرهما بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة بقصد الإستعراض.



تم التحفظ على الدراجتين الناريتين ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.









