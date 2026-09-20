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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على شخصين استعرضا بدرجاتهم النارية بالقاهرة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدى دراجتين ناريتين بالسير برعونة وآداء حركات إستعراضية حال سيرهما بأحد الطرق بالقاهرة معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.
 


 بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجتين الناريتين الظاهرتين بمقطع الفيديو وقائديهما (عاملين - مقيمين بنطاق محافظة القاهرة) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 11/الجارى حال سيرهما بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة بقصد الإستعراض.
 

تم التحفظ على الدراجتين الناريتين ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.


 



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى حركات إستعراضية

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