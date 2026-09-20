صبا مبارك تبهر الجميع بإطلالتها في حفل الدير جيست | صور

خطفت الفنانة صبا مبارك الأنظار خلال أمس حضورها حفل دير جيست، بإطلالة أنيقة باللون الأسود جمعت بين الفخامة واللمسات العصرية، وظهرت خلالها بإطلالة لافتة عكست ذوقها في اختيار الأزياء والمجوهرات.

تفاصيل إطلالة صبا مبارك..

وتألقت صبا بفستان باللون الاسود مزين بتطريزات ونقوش لامعه باللونين الاخضر و الذهبي.

وجاء التصميم بقصة عصرية لافته، مع فتحة عند منطقة الخصر والصدر، بينما نسقت الإطلالة مع تسريحة شعر مرفوعة إلى الخلف ومكياج هادئ أبرز ملامحها.

واعتمدت النجمة على إكسسوارات بسيطة ،لتترك التركيز على تفاصيل الفستان وتصميمه اللافت، وسط تفاعل من متابعيها على إطلالتها.



