قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تحذر واشنطن: أي هجوم أمريكي سيقابل برد بلا قيود على القواعد والمصالح الأمريكية
أسعار الفراخ عند 68 جنيهًا.. شعبة الدواجن تكشف السعر العادل وتحذر من عزوف المربين
موقف بيراميدز من رمضان صبحي بعد قرار المحكمة بإيقافه 4 سنوات
فسخ التعاقد.. اللوائح تمنع بيراميدز من استكمال عقد رمضان صبحي بعد إيقافه
الفريق أسامة ربيع: لا يوجد طريق بديل مستدام لقناة السويس
نفي وإخلاء سبيل.. تفاصيل 8 ساعات تحقيق مع زوجة حسن شحاتة الثانية
أول تعليق من محامي زوجة حسن شحاته: موكلتي بريئة وشقة العجوزة باسمها
هتدفع كام في الشهر؟.. خريطة إيجارات سكن لكل المصريين 9.. الأسعار تبدأ من 1500 جنيه
أسامة ربيع: إيرادات قناة السويس ترتفع 56.7% خلال أغسطس إلى 567.1 مليون دولار
بعد رفض الفيدرالية.. ماذا يعني إيقاف رمضان صبحي؟ وهل يفسخ بيراميدز عقده؟
أجنبي يقفز من أعلى برج كهرباء بـ 6 أكتوبر لاكتئابه بعد وفاة والديه
محمود شوقي: بيراميدز يفسخ تعاقده مع رمضان صبحي بعد رفض الطعن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لبنان : 3 دبابات إسرائيلية تتوغل في دير ميماس وغارات على عدة بلدات

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

توغلت قوة احتلال إسرائيلية، صباح الأحد، داخل بلدة دير ميماس بقضاء مرجعيون جنوب لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي وغارات جوية استهدفت عددًا من المناطق في جنوب البلاد.

وأفادت مصادر بأن قوة الاحتلال، المؤلفة من 3 دبابات من طراز «ميركافا»، أغلقت مدخل بلدة دير ميماس ومنعت حركة الدخول والخروج منها.

وأضافت المصادر أن القوة نفذت عمليات تفتيش في عدد من المنازل، كما حطمت أعمدة هاتف على جانبي الطريق، قبل أن تتواصل التحركات الإسرائيلية في مناطق أخرى من جنوب لبنان.

وفي بلدة مجدل زون، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة تفجيرات ترافقت مع عمليات تمشيط في محيط البلدة، بينما نفذ ليلًا عملية تمشيط باتجاه بلدة زوطر الشرقية.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي عيتا الجبل وبيت ياحون في قضاء بنت جبيل، فيما شنت طائرات إسرائيلية خلال الليل غارات على بلدات النبطية الفوقا وكفرتبنيت والقنطرة في جنوب لبنان.

وفي حادث منفصل، أصيب طفل بجروح جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب في بلدة دبعال بقضاء صور، بحسب المصادر.

بلدة دير ميماس قضاء مرجعيون جنوب لبنان لبنان جيش الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة ربيع ياسين

ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

بيزيرا

بسبب قميص الزمالك.. تحرّك قانوني ضد شباب الأهلي بعد فيديو تقديم بيزيرا : لن نصمت

وحدات سكنية

بدأ رسميا الآن .. شروط الحجز لـ شقق الإيجار التمليكي التابع لوزارة الإسكان

صرحت جهات التحقيق بمدينة رأس سدر، بدفن جثماني زوجين لقيا مصرعهما في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص على طريق وادي فيران بمحافظة جنوب سيناء

جهات التحقيق تكشف أسباب حادث وادي فيران وتصرّح بدفن جثـ.ماني زوجين وإخلاء سبيل قائد الميكروباص.. صور

الاهلي

الزمالك الأول وبيراميدز الثاني .. أحمد صالح يُثير قلق جماهير الأهلي بشأن جدول الدوري

ربيع ياسين

بسبب الأهلي .. ربيع ياسين ينسحب من الاستديو على الهواء بعد مُشادة مع أسامة حسن | شاهد

محمد صلاح

سيمفونية .. ماذا قالت الصحافة العالمية والتركية عن محمد صلاح بعد هاتريك جالطة سراي؟

ترشيحاتنا

أشرف فايق وأزمة مهرجان نينوى السينمائي بالعراق

أزمة أشرف فايق ومهرجان نينوى.. خلاف إداري ينتهي بتدخل اتحاد الفنانين العرب

فاتن الحلو

بعد عودتها لدار رعاية الفنانين.. محمود عبد الغفار يكشف تطورات حالة فاتن الحلو

رمزي لينر

رمزي لينر يكشف سر ابتعاده عن التمثيل وعودته فى رمضان 2027.. خاص

بالصور

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل إنه لم يعد صالحًا للاستخدام

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز

صبا مبارك تبهر الجميع بإطلالتها في حفل الدير جيست | صور

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق

إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق
إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق
إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق

فيديو

عمرو دياب

عمرو دياب يواصل حفلاته في الوطن العربي.. الكويت المحطة التالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد