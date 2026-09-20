لبنان : 3 دبابات إسرائيلية تتوغل في دير ميماس وغارات على عدة بلدات

توغلت قوة احتلال إسرائيلية، صباح الأحد، داخل بلدة دير ميماس بقضاء مرجعيون جنوب لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي وغارات جوية استهدفت عددًا من المناطق في جنوب البلاد.

وأفادت مصادر بأن قوة الاحتلال، المؤلفة من 3 دبابات من طراز «ميركافا»، أغلقت مدخل بلدة دير ميماس ومنعت حركة الدخول والخروج منها.

وأضافت المصادر أن القوة نفذت عمليات تفتيش في عدد من المنازل، كما حطمت أعمدة هاتف على جانبي الطريق، قبل أن تتواصل التحركات الإسرائيلية في مناطق أخرى من جنوب لبنان.

وفي بلدة مجدل زون، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة تفجيرات ترافقت مع عمليات تمشيط في محيط البلدة، بينما نفذ ليلًا عملية تمشيط باتجاه بلدة زوطر الشرقية.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي عيتا الجبل وبيت ياحون في قضاء بنت جبيل، فيما شنت طائرات إسرائيلية خلال الليل غارات على بلدات النبطية الفوقا وكفرتبنيت والقنطرة في جنوب لبنان.

وفي حادث منفصل، أصيب طفل بجروح جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب في بلدة دبعال بقضاء صور، بحسب المصادر.