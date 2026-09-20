أجنبي يقفز من أعلى برج كهرباء بـ 6 أكتوبر لاكتئابه بعد وفاة والديه

أنهى شاب حياته بالقفز من أعلى برج ضغط عالٍ يبلغ ارتفاعه نحو 30 مترًا بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، بعدما مر بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الماضية.

وكشفت التحريات الأولية أن الشاب يحمل جنسية إحدى الدول، ويقيم بدائرة قسم ثان أكتوبر، وأنه دخل في حالة اكتئاب حادة عقب وفاة والديه، ما دفعه إلى الصعود أعلى البرج وإلقاء نفسه، ليسقط متوفى متأثرًا بإصاباته.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط شخص من أعلى برج ضغط بمنطقة أكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثمان واتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.