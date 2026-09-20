هتدفع كام في الشهر؟.. خريطة إيجارات سكن لكل المصريين 9.. الأسعار تبدأ من 1500 جنيه

كشفت كراسة شروط مبادرة «سكن لكل المصريين 9» تفاصيل الوحدات المطروحة بنظام الإيجار المدعوم، وقيم الإيجارات الشهرية المقررة للوحدات في المدن الجديدة والمحافظات.

وطرح صندوق الإسكان الاجتماعي كراسة شروط الايجار المدعوم ضمن سكن لكل المصريين 9 وباجمالي 15 ألف وحدة سكنية.

وتختلف القيمة الإيجارية وفقًا لموقع الوحدة ومساحتها، مع زيادة سنوية بنسبة 7% على القيمة الإيجارية.

وبالنسبة للوحدات بمساحة 90 مترًا في المدن الجديدة، تتراوح الإيجارات الشهرية وفقًا لكراسة الشروط بين 2500 و5000 جنيه، بحسب المدينة والوحدة.

وتشمل المدن المطروحة: أكتوبر الجديدة، 15 مايو، العبور الجديدة، النوبارية الجديدة، الفيوم الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، برج العرب الجديدة، المنيا الجديدة، غرب قنا، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة، قنا الجديدة وأخميم الجديدة.

ويتضمن الطرح وحدات بمساحة 75 مترًا في عدد من المدن، إلى جانب وحدات المحافظات ومبادرة «حياة كريمة»، مع اختلاف القيمة الإيجارية بحسب الموقع والمساحة.

وتبدأ بعض وحدات المحافظات من 1500 جنيه شهريًا، بينما تصل القيم الإيجارية في بعض الوحدات إلى 7000 جنيه وفقًا للموقع والمساحة.

ويشمل الطرح إجمالًا 15 ألف وحدة بنظام الإيجار للمواطنين منخفضي الدخل، على أن يحصل المستفيد على دعم إيجاري وفقًا لمستوى الدخل ومساحة الوحدة. ويبلغ الحد الأقصى لدعم الإيجار 100 الف جنيه.