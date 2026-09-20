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من 2.5 لـ 16,231 ألف جنيه.. خارطة المقابل الشهري لـ شقق الايجار المنتهى بالتملك فى كل المدن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

من 2.5 لـ 16,231 ألف جنيه.. خارطة المقابل الشهري لـ شقق الايجار المنتهى بالتملك فى كل المدن

وحدات سكنية
وحدات سكنية
آية الجارحي

حددت كراسة شروط الايجار المنتهى التملك المطروح من قبل هيئة المجتمعات العمرانية قيمة الايجار الشهري لكل الوحدات المطروحة والجاهزة للتسليم الفوري.

وخلال هذه التقرير يقدم موقع صدى البلد الاخباري القيم الإيجارية الشهرية للعام الأول، مع الأخذ في الاعتبار أن القيمة الإيجارية ترتفع سنويًا بنسبة 10% لمدة 20 عامًا.


القيمة الإيجارية لشقق «الإيجار المنتهي بالتملك»


تختلف القيمة الإيجارية الشهرية وفقًا للمدينة والمشروع ومساحة الوحدة، وتتراوح في الطرح الحالي من نحو 2560 جنيه شهريًا إلى أكثر من 16.2 ألف جنيه شهريًا خلال العام الأول.


القاهرة الجديدة

 مشروع إسكان مطور، مساحة 57 مترًا: الإيجار الشهري من 3,200.76 إلى 3,360.80 جنيهًا.


15 مايو

 منخفض التكاليف مساحة 66.12 متر: من 2,964 إلى 3,112.60 جنيه.

 إسكان اقتصادي مساحات من 82.5 إلى 129.44 متر: من 3,714.16 إلى 7,138.40 جنيه.

 إسكان مطور مساحة 57 مترًا: 2,683.27 جنيه.


مدينة بدر 

سكن متميز ، مساحة 90 مترًا: من 7,016.24 إلى 7,291.38 جنيه.

 إسكان قومي، مساحة 63 مترًا: من 3,205.80 إلى 3,366.09 جنيه.


الشروق

 إسكان المستقبل، مساحة 63 مترًا: من 3,525.91 إلى 3,702.21 جنيه.


العبور الجديدة

 فالي تاورز إيست، مساحات من 89 إلى 116 مترًا: من 6,802.23 إلى 11,572.91 جنيه.


العبور

 إسكان قومي مساحة 63 مترًا من 3,434.12 إلى 3,605.82 جنيه.

 إسكان مطور مساحة 57 مترًا من 2,715.22 إلى 2,850.98 جنيه. 

روضة العبور، مساحات من 76.74 إلى 100 متر من 5,767.57 إلى 7,810.46 جنيه.


6 أكتوبر الجديدة

سكن مصر، مساحات من 106 إلى 118 مترًا: من 9,005.80 إلى 12,592.26 جنيه.


برج العرب الجديدة

متخللات الحي الأول – اقتصادي/مجاورة 1، مساحات من 59 إلى 79 مترًا: من 2,534.95 إلى 3,473.74 جنيه.

 منخفض التكاليف، مساحة 78.2 متر: من 3,313.13 إلى 3,478.79 جنيه. 

متوسط/فوق متوسط، مساحات من 77 إلى 140 مترًا: من 5,032.82 إلى 8,947.25 جنيه. 

إسكان قومي، مساحة 63 مترًا: من 3,099.88 إلى 3,254.88 جنيه.


العلمين الجديدة

سكن مصر مساحات من 110 إلى 130 مترًا: من 13,479.98 إلى 16,231.47 جنيه. 

إسكان مميز مساحات من 95 إلى 100 متر: من 7,327.77 إلى 7,858.98 جنيه.


دمياط الجديدة

سكن مصر مساحة 115 مترًا: من 11,577.47 إلى 12,040.57 جنيه.

 إسكان قومي مساحة 63 مترًا: من 3,398.81 إلى 3,398.81 جنيه. 

إسكان شباب مساحة 63 مترًا: 3,669.49 جنيه.


السادات

 دار مصر مساحات من 130 إلى 150 مترًا: من 12,008.93 إلى 14,687.84 جنيه. 

إسكان قومي مساحة 63 مترًا: من 3,135.19 إلى 3,291.95 جنيه.

 إسكان مطور مساحة 57 مترًا: من 2,619.38 إلى 2,750.35 جنيه.

 إسكان المستقبل مساحة 63 مترًا: من 3,295.25 إلى 3,460.01 جنيه.


العاشر من رمضان

 إسكان شباب، مساحة 100 متر: من 6,631.53 إلى 6,963.10 جنيه. 

منخفض التكاليف، مساحات من 58.7 إلى 95 مترًا: من 2,744.88 إلى 5,441.70 جنيه.

 إسكان قومي مساحة 63 مترًا: من 3,189.33 إلى 3,348.79 جنيه.


الصالحية الجديدة

إسكان اقتصادي، مساحة 94.5 متر: من 4,792 إلى 5,031.60 جنيه.


المنصورة الجديدة

 سكن مصر، مساحات من 106 إلى 133 مترًا: من 11,494.63 إلى 14,977.22 جنيه.


رشيد الجديدة

 طابع ساحلي، مساحات من 90 إلى 93 مترًا: من 3,525.78 إلى 4,725.47 جنيه.


الفيوم الجديدة

 إسكان قومي، مساحة 63 مترًا: من 2,803.31 إلى 2,943.48 جنيه.


الفشن الجديدة

إسكان مميز، مساحات من 116 إلى 150 مترًا: من 4,762.07 إلى 6,650.47 جنيه.


بني سويف الجديدة

 إسكان قومي، مساحة 63 مترًا: من 3,154.02 إلى 3,311.72 جنيه.


المنيا الجديدة

سكن مصر، مساحات من 106 إلى 115 مترًا: من 7,966.67 إلى 9,151.51 جنيه.

 إسكان قومي، مساحة 63 مترًا: من 2,873.93 إلى 3,017.62 جنيه. 

إسكان مطور، مساحة 57 مترًا: من 2,668.36 إلى 2,801.78 جنيه. 

إسكان المستقبل، مساحة 63 مترًا: من 3,262.29 إلى 3,425.41 جنيه. 

إسكان الشباب، مساحة 63 مترًا: 3,509.44 جنيه. 

إسكان منخفض التكاليف، مساحة 63 مترًا: 2,560.88 جنيه.


ملوي الجديدة

جنة مساحات من 100 إلى 161 مترًا: من 4,901.56 إلى 8,200.99 جنيه.


ناصر الجديدة

سكن مصر، مساحات من 106 إلى 118 مترًا: من 7,496.59 إلى 8,836.16 جنيه.


أسيوط الجديدة

 إسكان المستقبل، مساحة 63 مترًا: من 3,175.20 إلى 3,333.97 جنيه.

 إسكان قومي، مساحة 63 مترًا: من 2,942.18 إلى 3,089.29 جنيه.


سوهاج الجديدة

 إسكان قومي، مساحة 63 مترًا: من 3,347.03 إلى 3,514.38 جنيه.


قنا الجديدة

 إسكان قومي، مساحة 63 مترًا: من 2,768.01 إلى 2,906.41 جنيه.


طيبة الجديدة

 إسكان المستقبل مساحة 63 مترًا: من 3,069.29 إلى 3,222.75 جنيه. 

إسكان مطور مساحة 57 مترًا: من 2,604.48 إلى 2,604.48 جنيه.

 إسكان قومي مساحة 63 مترًا: من 2,909.23 إلى 3,054.69 جنيه.


أسوان الجديدة

 إسكان مطور، مساحة 57 مترًا: من 2,589.57 إلى 2,719.05 جنيه.
 

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