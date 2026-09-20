اليوم بدء حجز 25 ألف شقة «إيجار منتهي بالتملك» و«سكن لكل المصريين 9»

يبدأ اليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر، فتح باب التقدم لـ25 ألف وحدة سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9»، والخاص بالوحدات بنظام «الإيجار» للمواطنين منخفضي الدخل، وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر المقبل.

التوسع في طرح الوحدات السكنية

وأشارت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هذا الطرح يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في طرح الوحدات السكنية للمواطنين بنظام الإيجار، بهدف تيسير حصول الشباب على الوحدات السكنية.

حلول سكنية متنوعة

ويمثل طرح الوحدات بنظام الإيجار أحد المحاور التي تعمل عليها جهات الوزارة المختلفة، ضمن رؤية متكاملة لتطوير منظومة الإيجار، وتوفير حلول سكنية متنوعة ومستدامة لمختلف شرائح المواطنين، وتنويع آليات إتاحة الوحدات السكنية للمواطنين، بما يتناسب مع قدراتهم المالية واحتياجاتهم الاجتماعية، خصوصا للفئات التي تبحث عن بدائل سكنية مرنة إلى جانب نظم التملك التقليدية.

10 آلاف وحدة سكنية

ويتضمن طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 10 آلاف وحدة سكنية، بواقع نحو 5000 وحدة سكنية منفذة وجاهزة للتسليم، بالإضافة إلى 5000 وحدة سكنية أخرى مزمع تنفيذها خلال 3 سنوات، بنظام "الإيجار المنتهي بالتملك"، بمساحات متنوعة، وموزعة على نحو 26 مدينة جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية.

التقديم على شقق الإيجار المنتهي بالتمليك

على أن يتم التقديم من خلال بوابة "مسكن"، عبر الرابط: https://reserve.newcities.gov.eg/ وفقًا للشروط والضوابط التي ستتضمنها كراسة الشروط الخاصة بالطرح، كما أنه يتوجب على المتقدمين إنشاء حساب على منصة "مصر الرقمية" للتمكن من التقدم عبر الرابط: https://digital.gov.eg/ .

وبالنسبة للوحدات المطروحة فهي موزعة على 26 مدينة جديدة، وهي: (القاهرة الجديدة، 15 مايو، بدر، الشروق، العبور الجديدة، العبور، 6 أكتوبر الجديدة، برج العرب الجديدة، العلمين الجديدة، دمياط الجديدة، السادات، العاشر من رمضان، الصالحية الجديدة، المنصورة الجديدة، رشيد الجديدة، الفيوم الجديدة، الفشن الجديدة، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، ملوي الجديدة، ناصر الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة).

وتتضمن المشروعات المطروح بها الوحدات: (الإسكان المميز، إسكان المستقبل، الإسكان المتوسط، إسكان الشباب، روضة العبور، فالي تاورز إيست، سكن مصر، دار مصر، جنة، الإسكان المطور، الإسكان منخفض التكاليف، الإسكان الاقتصادي، الإسكان القومي)، وذلك بمساحات تبدأ من 57 م² وحتى 161 م².

كما سيتم توزيع الوحدات التي سيتم تنفيذها من خلال الهيئة على 8 مدن جديدة، هي: (6 أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، برج العرب الجديدة، العلمين الجديدة، حدائق العاشر، السادات، المنيا الجديدة، سوهاج الجديدة)، وذلك ضمن مشروعي الإسكان المميز وسكن مصر، وبمساحات تتراوح من 90 م² وحتى 126 م².

وتم تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات المطروحة للأشخاص ذوي الهمم ممن تنطبق عليهم شروط الحجز، وفقًا للقواعد والتفاصيل التي ستتضمنها كراسة الطرح، تأكيدًا لحرص الوزارة على تحقيق الدمج وتكافؤ الفرص بين المواطنين، على أن يتم التخصيص بشكل عام بنظام القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للشروط، بما يرسخ مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.

شروط التقديم على شقق الإيجار المنتهي بالتمليك

وبالنسبة للشروط العامة لطرح الهيئة ستتضمن ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، وألا يزيد على 45 عامًا في تاريخ التقديم، وأن تكون لديه أهلية التصرف والتعاقد، وألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، سواء كانت في حيازتهم أو تم التنازل عنها للغير، وسواء كان التخصيص بصورة مباشرة أو بالتنازل، وسواء كانت مدعومة أو غير مدعومة من الدولة، كما تتضمن الشروط تحديد الحد الأقصى للدخل الشهري للمتقدم، وذلك في ضوء القيمة الإيجارية للوحدات.

ولا يحق للأسرة، التي تشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، التقدم لحجز أكثر من وحدة ضمن الطرح، على أن يكون التقدم من خلال الموقع الإلكتروني "مسكن" اعتبارًا من غد الأحد 20 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر 2026، وهو ما يتطلب إنشاء حساب على منصة "مصر الرقمية" للتأكد من هوية المتقدم حيث سيتم ربط الحساب بمنصة "مسكن".

وفور التخصيص، سيلتزم العميل باستكمال مبلغ تأمين للوحدات المنفذة بما يعادل قيمة إيجار 3 أشهر من القيمة الإيجارية المحددة للعام الأول، وبما لا يقل عن مبلغ جدية الحجز المسدد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالتخصيص، على أن يتم تحديث قيمة التأمين سنويًا وفقًا للزيادة المقررة في القيمة الإيجارية، موضحًا أن الوحدات المزمع تنفيذها ستتضمن سداد جدية حجز وأقساط ربع سنوية لمدة 3 أعوام قبل استلام الوحدة.

كما ستتضمن كراسة الشروط البيان التفصيلي للمدن والمشروعات والوحدات المطروحة ومساحاتها والقيم الإيجارية الشهرية ومصروفات الصيانة، وكافة الضوابط المنظمة للتخصيص والتعاقد والاستلام، وذلك بالنسبة للوحدات المنفذة، كما ستتضمن كراسة شروط خاصة بالوحدات المزمع تنفيذها كافة تفاصيل المشروعات والمدن التي يشملها الطرح، وآليات السداد الخاصة بها.

طرح 15 ألف وحدة سكنية

ويتضمن الطرح 15 ألف وحدة سكنية من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 9"، بحيث يبدأ التقديم على الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين من ذوي الهمم اعتبارًا من غداً الأحد 20 سبتمبر 2026، وحتى يوم الأحد 27 سبتمبر 2026، بينما يبدأ التقديم لباقي المواطنين، بما فيهم ذوو الهمم أيضاً، اعتبارًا من يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026 وحتى يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026.

والوحدات السكنية المطروحة من خلال الصندوق تشمل وحدات بالمدن الجديدة، ووحدات بالمحافظات، ووحدات سكنية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك بمساحات وقيم إيجارية تتناسب مع دخول الفئات المستهدفة، على أن يتم التقديم عليها عبر منصة مصر الرقمية.

سكن لكل المصريين 9

وبالنسبة للوحدات السكنية التي سيتم طرحها من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9» والخاص بمحور "الإيجار"، فإنه من المقرر طرح كراسة الشروط الخاصة عبر منصة مصر الرقمية www.digital.gov.eg غدا الأحد 20 سبتمبر، ويجب على المواطنين الراغبين في التقدم على الإعلان والاطلاع على كراسة الشروط الدخول إلى المنصة وتسجيل حسابات خاصة بهم، وذلك لاستكمال إجراءات تحميل كراسة الشروط، وتسجيل البيانات، ورفع المستندات على الموقع الإلكتروني.

شروط التقديم على شقق الإيجار

كما يجب على المواطنين الراغبين في التقديم سداد مصروفات التسجيل والتي تبلغ 365 جنيهًا لا ترد ولا تسترد من خلال وسائل الدفع الخاصة بمنصة مصر الرقمية، بالإضافة إلى سداد مبلغ تأمين بقيمة 10 آلاف جنيه للوحدة السكنية المطلوب استئجارها، وذلك من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، على أن يتم استردادها بعد انتهاء مدة الإيجار أو في حالة رفض الطلب، وذلك وفقًا للشروط والضوابط المذكورة بكراسة الشروط.

وسيقوم الصندوق بسداد دعم الإيجار بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، وفقًا لمستوى دخل المستفيد ومساحة الوحدة، وذلك على مدار مدة الإيجار، كما أن الحد الأقصى لصافي كافة مصادر الدخل للمواطن المتقدم يبلغ 16 ألف جنيه للأسرة، على ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 35 عامًا حتى تاريخ نهاية الإعلان.

ويتضمن إعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9» الخاص بمحور الإيجار، 8464 وحدة بالمحافظات، و3256 وحدة بالمدن الجديدة، و3280 وحدة من الوحدات المُنفذة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وفيما يخص الوحدات المطروحة في المحافظات، فتشمل عدد 8384 وحدة بمساحة 90 م²، و80 وحدة بمساحة 75 م²، فالوحدات المطروحة بمساحة 90 م² (ثلاث غرف وصالة)، تقع في محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، دمياط، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مرسى مطروح، بينما تشهد محافظة المنيا فقط طرح وحدات بمساحة 75 م² (غرفتين وصالة).

ويتضمن الطرح الخاص بالإيجار 3256 وحدة بالمدن الجديدة بواقع 2606 وحدات سكنية بمساحة 90م²، و650 وحدة بمساحة 75 م².

أما المدن الجديدة التي ستشهد طرح وحدات بنظام الإيجار، بمساحة 90 م² (ثلاث غرف وصالة)، فهي: أكتوبر الجديدة، 15 مايو، العبور الجديدة، برج العرب الجديدة، السادات، النوبارية الجديدة، الفيوم الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، أخميم الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة، غرب قنا.

وبالنسبة للوحدات بمساحة 75 م² (غرفتين وصالة) سيتم طرحها في مدن: حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أخميم الجديدة.

كما يتعاون الصندوق مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في طرح عدد من الوحدات المُنفذة ضمن المبادرة في مختلف أنحاء الجمهورية، بعدد 3280 وحدة من وحدات مبادرة «حياة كريمة»، بمساحات تتراوح بين 96 م² و100 م²، وذلك في محافظات (الجيزة، المنوفية، الغربية، الأقصر، كفر الشيخ، قنا، سوهاج، البحيرة، الدقهلية، المنيا، الشرقية).

والجدير بالذكر أنه لا يجوز الجمع بين التقديم في الوحدات المطروحة بنظام "الإيجار" من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، وبين الوحدات المطروحة بنظام "الإيجار المنتهي بالتملك" من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.