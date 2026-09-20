طقس اليوم الأحد.. أجواء حارة رطبة وشبورة وأمطار خفيفة بهذه المناطق

استعرض برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية لطقس اليوم الأحد، والتي تشير إلى أن البلاد تشهد طقسًا حارًا رطبًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، بينما يكون معتدلًا إلى مائل للحرارة ورطبًا على أغلب الأنحاء ليلًا.

وتتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

وتسجل درجات الحرارة العظمى 32 درجة في القاهرة الكبرى، و31 درجة على الوجه البحري، و29 درجة على السواحل الشمالية الغربية، و30 درجة على السواحل الشمالية الشرقية، و33 درجة على شمال الصعيد، بينما تصل إلى 39 درجة على جنوب الصعيد.



